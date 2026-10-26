Alerta en el Litoral: la superficie anegada en el río Paraná creció más de un 20 % en un solo mes

El valle de inundación del río Paraná registró un severo avance del agua entre los meses de septiembre y octubre de 2026. Según un monitoreo satelital elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la superficie cubierta por agua libre pasó de 378.477 hectáreas a 457.317 hectáreas en la región.

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El fenómeno representó un crecimiento del 20,8 % en apenas un mes, incorporando un total de 78.840,2 nuevas hectáreas anegadas a lo largo de la cuenca fluvial.

Corrientes, el epicentro de la crecida regional

El estudio determinó que la provincia de Corrientes concentró la inmensa mayoría de la expansión del mapa hídrico en la región del Litoral. En el territorio provincial, la cobertura de agua libre se incrementó un 53,4 %, trepando de 129.477 hectáreas registradas en septiembre a 198.566 hectáreas computadas en octubre.

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Esto significó la incorporación de 69.089 nuevas hectáreas anegadas en territorio provincial De esta forma, la jurisdicción correntina explicó el 87,6 % de la suba global contabilizada en toda la cuenca.

El comportamiento del escurrimiento y la masa hídrica reflejó marcadas asimetrías en las restantes zonas bajo seguimiento:

Santa Fe: reportó un alza de 5.912,7 hectáreas (+8,5 %), aportando el 7,5 % de la suba en el Litoral.

Paraguay: registró una expansión de 3.197,9 hectáreas (+2,0 %), representando el 4,1 % del total evaluado.

Chaco: mostró el margen más acotado con un ascenso de 640,6 hectáreas (+3,9 %), lo que significó un 0,8 % del incremento regional.

Monitoreo con tecnología de radar e impacto productivo

La investigación fue encabezada por los especialistas Ditmar Kurtz y Griselda Saucedo, integrantes de la EEA Corrientes del INTA. Para efectuar el mapeo de precisión, los científicos utilizaron la plataforma Google Earth Engine (GEE) y el software de geoprocesamiento QGIS, aplicando el Índice Diferencial de Agua Normalizado Modificado (MNDWI). La metodología combinó tomas ópticas del satélite Sentinel-2 con mediciones del radar Sentinel-1.

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Desde el organismo del Gobierno nacional remarcaron que el monitoreo sistemático del comportamiento del río Paraná es clave para evaluar los daños provocados por las inundaciones en los caminos rurales, los establecimientos ganaderos y las áreas productivas del medio local.