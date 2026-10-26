Avelluto: "El triunfo de Lula es una gran alegría para cualquier conciencia democrática"

El exministro de Cultura Pablo Avelluto afirmó que “el triunfo de Lula es una gran alegría para cualquier conciencia democrática”.

“Me desperté feliz y aliviado. Y recordé a tantos y tantas que se fueron detrás del fascista pirómano ´por el rumbo´”, expresó en una extensa publicación en X.

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“A los que dijeron que ´eran solo palabras´. A los que defendieron a la extrema derecha porque los wokes y el progresismo y el feminismo y blablablá. A los que se volvieron fascistas por conveniencia y oportunismo. A los antidemocráticos que querían la ´batalla cultural´. A los idiotas útiles de las redes y los copitos del cine. Esta vez no pudieron celebrar nada”, señaló Avelluto.

Además consideró que “el triunfo de Lula es una gran alegría para cualquier conciencia democrática”.

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Y luego aclaró: “Pero la derrota de todos ustedes, de sus mensajes de odio y resentimiento, de su apoyo a la barbarie, me genera una felicidad infinita”.

“Son los Bolsonaro del pensamiento, los Milei de la empatía, los Trump de las ideas, los Orban del liberalismo”, remarcó el exfuncionario de Macri.

“Estoy feliz por Brasil y feliz por la democracia en esta parte del mundo. Y, sobre todo, feliz por no tener desde hace tiempo nada que ver con ustedes y sus defensas de lo indefendible”, cerró Avelluto.