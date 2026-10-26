Chaco: una joven destrozó el auto de su expareja con un palo y denunció violencia de género

Un video de una joven golpeando con un palo un automóvil en Fontana, Chaco, se viralizó en redes sociales. La mujer que aparece en las imágenes, identificada como F. M. G., de 23 años, presentó una denuncia contra su expareja por violencia de género y pidió medidas de protección para ella y la hija que tienen en común.

Los daños al vehículo también fueron denunciados. Según un informe de la Comisaría Primera de Fontana, la madre del joven aseguró que el viernes 23 de octubre, alrededor de las 18.30, la mujer llegó a su domicilio, profirió insultos y rompió los vidrios, el parabrisas y la luneta de un Ford Fiesta bordó.

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La denunciante, A. E. C., de 41 años, sostuvo que su hijo, B. M. C., de 22, no había agredido a su expareja durante ese episodio. El reporte policial identifica como propietaria del automóvil a C. G., una conocida del muchacho.

Qué denunció la joven que aparece en el video

En una presentación realizada el sábado 24 ante la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana, F. M. G. relató varios episodios de agresiones físicas y amenazas. Según declaró, en una ocasión fue a la vivienda de su expareja para pedirle dinero destinado a los gastos de su hija y él la insultó, la tiró al suelo y la sujetó de la cabeza.

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También sostuvo que el joven intentó golpearla en la cabeza con una llave francesa mientras le decía: “Te voy a matar”. La mujer describió otras agresiones ocurridas durante los días anteriores, manifestó tener lesiones visibles y solicitó una prohibición de acercamiento y un botón antipánico.

Por los daños al automóvil intervino la Fiscalía N.º 13, a cargo de Víctor Recio, que dispuso remitir las actuaciones al MUIT porque todavía no se contaba con la denuncia formal de la propietaria del vehículo.