Elecciones en Chaco: así quedaron ordenadas las listas en la Boleta Única de Papel para octubre

Con el sorteo realizado en el Juzgado Federal N°1 con competencia electoral, se definió el lugar que cada fuerza política ocupará en la Boleta Única de Papel (BUP) de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Un detalle que, aunque formal, tiene impacto en la estrategia de campaña y en la visibilidad de cada lista dentro del box de votación.

El orden quedó de la siguiente manera: Proyecto Sur, Partido Obrero, NEPAR, La Libertad Avanza, Frente Integrador, Vamos Chaco, Partido Dignidad Popular, Fuerza Patria, Polo Social – Movimiento de Bases y UNIR.

La gran disputa: Zdero y Capitanich

La contienda se dará en un escenario marcado por la polarización. Por un lado, La Libertad Avanza, con el respaldo directo del gobernador Leandro Zdero y de Javier Milei, presenta como figura central al joven dirigente Juan Cruz Godoy, acompañado por la vicegobernadora Silvana Schneider en la lista de senadores. En Diputados, la nómina incluye a Mercedes Goitía, al subsecretario Guillermo Agüero, a la intendenta Glenda Seifert y al ruralista Marcos Pastori, en una combinación de dirigentes de gestión y renovación política.

En la vereda opuesta, el peronismo reunió fuerzas en torno a Fuerza Patria. El exgobernador Jorge Capitanich encabezará la lista de senadores junto a la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala. En Diputados, el referente será el intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce, secundado por dirigentes jóvenes como Julieta Campo y Luisina Lita, además del jefe comunal de Machagai, Juan Manuel García. La consigna: unidad interna y defensa de los intereses chaqueños en el Congreso.

Terceras fuerzas en busca de espacio

Aunque la disputa central está concentrada entre Zdero-Milei y Capitanich, otros espacios buscan hacerse un lugar. Vamos Chaco, encabezado por Claudia Panzardi y Eduardo Aguilar, apunta a captar el voto opositor desencantado; el Frente Integrador de Juan Carlos Bacileff Ivanoff insiste en mantener presencia legislativa, y fuerzas como Proyecto Sur, NEPAR, Dignidad Popular, Polo Social y UNIR apuntan a consolidar nichos específicos del electorado.

Desde el oficialismo provincial remarcan que “los libertarios y radicales llevan a sus mejores hombres y mujeres para representar al Chaco en la Nación”. Capitanich, en tanto, aseguró que su regreso al Congreso tiene un objetivo claro: “defender al Chaco y a nuestra gente frente a las políticas de ajuste”.