Elecciones en Corrientes: actos masivos, transmisiones 2.0 y presencia nacional, así son los cierres de campaña de los candidatos

En la antesala de los comicios que se celebrarán el próximo domingo, las principales fuerzas políticas de Corrientes afinan sus últimas estrategias para conquistar a los votantes. Los candidatos de las principales alianzas cierran sus campañas con una agenda cargada de actos, caminatas, caravanas y transmisiones en vivo.

El oficialismo de Vamos Corrientes, con el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés a la cabeza, realizará su acto central de cierre este jueves a partir de las 19 en el Club San Martín de la capital, según pudo saber Perfil NEA.

Se espera la presencia de figuras nacionales y dirigentes afines, como el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. El frente ya cerró sus campañas en localidades clave como Paso de los Libres y Goya, y este miércoles lo hará en Santo Tomé e Ituzaingó, el terruño del gobernador Gustavo Valdés.

Limpiar Corrientes, con una fuerte movilización

El candidato peronista de la alianza Limpiar Corrientes, Martín Ascúa, promete una fuerte movilización en la capital provincial. La jornada de cierre incluirá una caravana que partirá desde la rotonda Santa Catalina hasta la plaza San Pantaleón, en el barrio Laguna Seca, donde se realizará un acto, confirmaron desde el equipo de campaña a este medio.

En las últimas horas, el actual intendente de Paso de los Libres, que ya realizó actos en Curuzú Cuatía, Mercedes, Goya y Bella Vista, sostuvo: “El peronismo está listo para ganar en la provincia de Corrientes”.

La Libertad Avanza, con apoyo nacional

La fuerza del presidente Javier Milei cerrará su campaña este jueves con una caminata por el microcentro de la ciudad, que contará con la presencia de Karina Milei y Martín Menem.

La visita de las figuras nacionales se da en medio de las denuncias por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La concentración está programada para las 17 en la intersección de la peatonal Junín y calle Córdoba.

Encuentro por Corrientes, con transmisión 2.0

La alianza Encuentro por Corrientes (ECO), que lleva como candidato a gobernador al exmandatario Ricardo Colombi, tendrá un cierre de campaña vía streaming en su canal de YouTube.

Con un bajo perfil y sin grandes gastos, Colombi buscará reforzar sus propuestas a través de una transmisión que, en el lanzamiento de sus candidatos, le resultó exitosa al superar los 4 mil usuarios en vivo.

La importancia de las estrategias de cierre en un escenario reñido

El cierre de campaña en Corrientes se presenta como un mosaico de estrategias políticas, cada una adaptada a la dinámica de su espacio. Mientras el oficialismo y el peronismo apuestan por la movilización territorial y los actos masivos, Encuentro por Corrientes reafirma su perfil 2.0 y La Libertad Avanza refuerza su presencia con la visita de sus figuras nacionales.

En un escenario donde el rol de los indecisos será clave, el sprint final de la campaña cobra vital importancia. Los diferentes formatos de cierre demuestran el desafío de cada candidato de conectar con su electorado y reforzar el mensaje de cara a las elecciones del próximo domingo, donde se definirá la gobernación y la composición del poder en la provincia.