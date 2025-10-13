Golpe al bolsillo: el estacionamiento medido en Corrientes aumentó un 60%

La Municipalidad de Corrientes dispuso una actualización tarifaria del 60% del servicio de estacionamiento medido en la zona céntrica de la ciudad, la cual entró en vigencia a partir de este lunes. La medida responde a una solicitud de aumento de los trabajadores del sector.

El nuevo esquema tarifario establece tres valores diferentes para la hora de estacionamiento, variando según la radicación y la situación fiscal del vehículo.

Tarifas diferenciadas: $800, $1.200 y $1.600

El costo de la hora para los vehículos particulares y utilitarios no radicados en la ciudad será de $1.600.

Para los vehículos que sí se encuentran radicados en Corrientes, la tarifa tiene un beneficio de descuento, pero este depende de la situación del impuesto automotor:

Los vehículos radicados y que estén con el impuesto de patente al día pagarán la mitad, es decir $800 por hora, lo que representa un descuento del 50%. En cambio, para los rodados radicados que no estén al día con el impuesto automotor, la tarifa ascenderá a $1.200 la hora.

La actualización tarifaria fue dispuesta por la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana municipal, y aplica en las más de 200 cuadras del macrocentro donde rige el sistema.

Funcionamiento y pagos por la aplicación SEM

El servicio de estacionamiento medido funciona de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:00.

El pago puede realizarse en efectivo o mediante la aplicación del Sistema Digital de Estacionamiento Medido (SEM), disponible para su descarga en cualquier dispositivo (Android e IOS). La herramienta permite iniciar y finalizar el estacionamiento de forma digital, debitando el importe exacto del tiempo consumido.

Para consultas o para regularizar la situación del impuesto automotor y acceder al descuento, los contribuyentes pueden acercarse a las oficinas de la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), ubicada en avenida La Paz al 2400.