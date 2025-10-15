Gustavo Valdés confirmó el plus de refuerzo de $100.000 de octubre: el cronograma de pago

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, comunicó el cronograma de pago del Plus de Refuerzo correspondiente a este mes de octubre. El beneficio es de $100 mil por agente, alcanzando a todos los activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

La liquidación del cronograma de pago se desarrollará en cinco tramos, comenzando este viernes 17 y finalizando el jueves 23.

El detalle del cronograma de pago

El cobro comienza este viernes 17 de octubre, fecha en la que percibirán el Plus de Refuerzo los agentes con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 0 y 1.

El segundo tramo será el lunes 20, para los beneficiarios con DNI finalizados en 2 y 3. Este monto ya estará disponible desde el sábado 18 a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes y el homebanking de la caja sueldo.

El martes 21, se pagará el tercer tramo, que incluye a los agentes con documentos terminados en 4 y 5.

Continuará el miércoles 22, día en el que cobrarán aquellos con DNI finalizados en 6 y 7.

El pago del Plus de Refuerzo de octubre finalizará el jueves 23, jornada destinada a la liquidación de los agentes con DNI finalizados en 8 y 9.

Fuerte inyección económica

El Gobierno de Corrientes detalló la inyección salarial total de octubre al mercado local.

En concepto de pago del Plus de Refuerzo de $100 mil por agente, la Provincia inyecta más de $8.900 millones. Esto se suma a los más de $9.335 millones volcados en los primeros días del mes por el Plus Unificado de octubre.

Además, la Provincia destinará $115 mil millones para liquidar los haberes de la administración pública provincial. De esta forma, el Ingreso Salarial Mensual acumulado de octubre ascenderá a más de $133.235 millones.