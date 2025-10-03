Instituto Oncológico “Papa Francisco”: cómo sacar turnos para atención a pacientes con cáncer en Corrientes

El Instituto Oncológico “Papa Francisco” de Corrientes, una de las obras de salud más importantes de la provincia, comenzó a otorgar turnos para la atención a pacientes con cáncer. La dirección del centro de salud señaló que es un requisito "fundamental" para la atención contar con la derivación del médico de cabecera.

Corrientes en alerta por Sarampión: Salud Pública refuerza la vigilancia ante el brote en Paraguay

Para gestionar los turnos, el Instituto habilitó una línea exclusiva de WhatsApp.

Cómo solicitar turno en el Instituto Oncológico

El centro de salud precisó que el número habilitado para enviar solo mensajes de WhatsApp es el 3794012571.

Para poder concretar la atención, el paciente o un familiar debe enviar por ese medio la siguiente documentación:

Foto del DNI del paciente.

Pedido o derivación médica (fundamental) con el resultado de biopsia .

Carnet de cobertura social del paciente.

Infraestructura de alta complejidad

El Instituto Oncológico "Papa Francisco" cuenta con una superficie de 4.500 m² cubiertos y fue diseñado bajo una lógica funcional que incorpora la más alta complejidad.

Entre sus características e instalaciones se destacan:

Consultorios Externos: Siete espacios adaptados para distintas especialidades oncológicas.

Hospital de Día: Equipado con 30 sillones y 5 camas, además de 2 campanas de flujo laminar.

Área de Radioterapia: Incluye un acelerador lineal rotatorio y tecnología para Braquiterapia .

Infraestructura: Cuenta con bunkers de hormigón armado para el equipamiento crítico, red eléctrica segura con dos grupos electrógenos, sistema de UPS y red de datos duplicada para la gestión inteligente de pacientes.

El diseño del centro es humanizado y contempla espacios de apoyo técnico, ascensor camillero, así como áreas de estar, recreación, oratorio y meditación para pacientes y familiares en sus espacios exteriores.