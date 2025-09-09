La Justicia llevará a juicio al piquetero cercano a Capitanich por un patrimonio millonario con fondos públicos

El Tribunal Oral Federal de Resistencia confirmó que el 8 de abril de 2026 comenzará el juicio contra Ramón “Tito” López, su esposa Librada Romero, tres de sus hijos y varios allegados. Todos están procesados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación al Estado.

La resolución se conoció tras las audiencias preliminares realizadas por videoconferencia este martes. En esa instancia, las partes ratificaron la prueba ofrecida y el tribunal rechazó un pedido de pericia contable de la defensa, por entender que no fue formulada de acuerdo con lo que establece el Código Procesal Penal. De haberse aceptado, podría haber significado una nueva postergación del proceso.

La investigación sostiene que la familia López creó fundaciones fantasma y recurrió a operaciones con tierras fiscales para desviar fondos que debían destinarse a programas sociales. Ese dinero habría sido utilizado para adquirir campos, inmuebles urbanos, vehículos de alta gama, cabezas de ganado y divisas extranjeras, bienes que según la fiscalía no guardan relación con los ingresos declarados por el grupo familiar.

El expediente es impulsado por el fiscal federal Patricio Sabadini, con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se constituirá como querellante en el debate.

Detención y situación de los acusados

López fue detenido el 11 de septiembre de 2024 en la plaza 25 de Mayo de Resistencia, tras haberse jactado públicamente de poseer un capital superior a 1.600 millones de pesos y bienes valuados en millones de dólares. Desde entonces, permanece en prisión preventiva junto a su esposa e hijos.

La única excepción es su nuera Débora Acosta, quien cumple el proceso en libertad debido al cuidado de su hija menor de edad.

El debate estará a cargo de los magistrados Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias, quienes tendrán la tarea de evaluar un voluminoso expediente, analizar las pruebas presentadas y determinar si existió un esquema delictivo para el enriquecimiento ilícito de la familia López.