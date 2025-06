La muerte del futbolista Enzo Pittau impulsa dos proyectos de ley para el deporte amateur

A raíz de la muerte del futbolista chaqueño Enzo Pittau durante un partido en Machagai, se presentaron dos proyectos de ley en la Legislatura de Chaco: uno para garantizar la presencia de ambulancias en los encuentros deportivos y otro que propone la creación de un cuerpo de asistencia psicológica y médica para deportistas amateurs.

Pittau, jugador de Don Orione, se desplomó a los 41 minutos del primer tiempo mientras se disputaba un encuentro ante Club Unión. Tenía 35 años y sufrió un paro cardiorrespiratorio. No había ambulancia en el lugar, por lo que fue trasladado en un vehículo particular, pero no logró sobrevivir.

El hecho, que fu filmado por los asistentes del partido, generó una fuerte conmoción en el ámbito deportivo y derivó en el reclamo de familiares y allegados, que impulsaron una marcha bajo el lema “Ley Enzo Pittau ya”. La movilización se realizó desde el club Don Orione hasta la plaza Sarmiento de Barranqueras, donde su hermana, Nadia Pittau, pidió que “el llanto se convierta en ley” y que lo ocurrido “no sea una noticia más”.

Además del pedido de justicia, la familia del jugador exige que el proyecto de ley incluya la presencia obligatoria de ambulancias en todos los partidos y la creación de equipos interdisciplinarios de apoyo emocional para los deportistas.

En conferencia de prensa, la madre del futbolista, Silvia, también cuestionó la actuación de la Justicia en relación con denuncias previas contra su hijo. Aseguró que las causas por violencia de género y abuso sexual fueron “armadas” por la ex pareja de Pittau y que esas acusaciones le impidieron el contacto con su hija y afectaron su estado anímico.

“Solo pido dos cosas en honor a mi hijo: una ley con su nombre y una ambulancia para la cancha donde cayó”, expresó Silvia. También pidió que esa ambulancia lleve el nombre de Enzo Pittau.

PROYECTOS DE LEY

La primera iniciativa, ya presentada en la Cámara de Diputados, propone la creación de un Seguro de Prestación Eventual para jugadores amateurs de ligas chaqueñas de fútbol, básquet, vóley, handball, hockey y otras disciplinas. El objetivo es garantizar atención médica básica ante lesiones ocurridas durante entrenamientos o partidos oficiales.

El proyecto de “Ley Enzo”, presentado por una fundación con el acompañamiento de la familia Pittau, propone que todos los clubes deportivos del Chaco brinden asistencia jurídica y psicológica gratuita o a bajo costo a sus integrantes. La iniciativa apunta a garantizar el acceso a la justicia y al bienestar emocional de deportistas, especialmente aquellos que no pueden pagar servicios privados.