Llega el jueves de “Bonita Aniversario” con el Banco de Corrientes: 40% de descuento y 9 cuotas sin interés

En el marco del cierre de su Mes Aniversario, el Banco de Corrientes lanza una propuesta imperdible para sus clientas: una edición especial de los tradicionales “Jueves de Bonita”, bajo el nombre “Bonita Aniversario”.

La promoción, que estará disponible este jueves 28 de agosto, ofrece beneficios únicos y exclusivos para las mujeres que poseen la tarjeta VISA Bonita en sus tres versiones: Classic, Gold y Signature.

Durante toda la jornada, las clientas podrán acceder a un 40% de reintegro en sus compras realizadas en los comercios adheridos. Además, tendrán la posibilidad de financiar sus consumos en hasta 9 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. La promoción se puede utilizar con la tarjeta Bonita, tanto de manera física como a través de la billetera MÁSBanCo MODO.

Con esta iniciativa, el Banco de Corrientes reafirma su compromiso con el desarrollo económico de la provincia, brindando herramientas concretas para fomentar el consumo local, apoyar a los comerciantes correntinos y acompañar a las familias en su día a día. La acción busca fortalecer el vínculo entre la entidad financiera y sus clientes, ofreciendo beneficios tangibles que impactan positivamente en la economía regional.

Para conocer el listado completo de los comercios adheridos, así como las bases y condiciones de la promoción, es necesario ingresar al sitio web www.promosdelbanco.com.