Loris Zanatta: "La idea de La Cámpora y de Cristina Kirchner es que la voluntad del pueblo peronista no puede ser limitada por la ley"

El historiador italiano Loris Zanatta afirmó que la idea de La Cámpora y de Cristina Fernández de Kirchner es que "la voluntad del pueblo peronista no puede ser limitada por la ley".

Análisis político

"Supongo que cayó como una bomba, no que no fuera esperado, porque el trámite judicial viene desde lejos, pasó a través de todas las instancias posibles e imaginables", expresó al fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena de la exmandataria.

"Lo que ahora es relevante es observar la reacción del peronismo. Y las primeras reacciones son preocupantes porque se ve asomar una cultura política antigua", analizó en declaraciones a Radio Rivadavia.

"La idea que se está viendo en las calles, lo que no significa que se imponga, la idea de los militantes, La Cámpora, la misma expresidente es que la voluntad del pueblo peronista no puede ser limitada por la ley", sostuvo Zanatta.

"Es una especie de devoción religiosa que no acepta las reglas de un régimen constitucional", agregó el ensayista italiano.

Aunque luego aclaró: "Estoy seguro que ese régimen constitucional se va a imponer, pero esta falta de confianza en las reglas universales del juego es muy inquietante".

"Cultura antiliberal"

"Bajo especialmente el gobierno de los Kirchner se creó un sistema de financiación que está basado en una típica cultura antilberal, que es muy peculiar del peronismo", sostuvo el pensador.

"Yo la llamaría una cultura de tipo patrimonialista. O sea un movimiento hegemónico que al pretender representar al pueblo, puede evadir la ley. El Estado le pertenece, como los antiguos reyes católicos la idea es que el poder es una extensión del patrimonio personal. Por lo tanto no existe diferenciación entre lo que es público y lo que es privado", explicó Zanatta.

Al referirse al futuro del peronismo sostuvo que "el victimismo puede ser un arma política muy eficaz, extraordinariamente eficaz en nuestra cultura".



"Pero por otro lado yo no me sorprendería si adentro del peronismo existiesen sectores, personalidades, grupos que dentro de todo no ven tan mal que Cristina Kirchner deje de tener el protagonismo político que ha tenido. Hasta ahora al mantenerse en su lugar ha impedido toda forma de renovación del peronismo", concluyó el analista político.