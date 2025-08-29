Los combustibles vuelven a subir: aplican aumentos y advierten que los precios pueden variar en cualquier momento

La petrolera Shell confirmó que a partir de este sábado entrará en vigencia un incremento del 1% en el precio de la nafta Súper. Se trata de la única empresa que, por el momento, comunicó un ajuste en sus tarifas, mientras se espera conocer la postura del resto de las compañías del sector.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Oscar Gaona, explicó que los aumentos dejaron de concentrarse en el inicio de cada mes y ahora pueden darse en cualquier momento. “Las petroleras modifican sus precios de manera sorpresiva. Ya no es como antes, cuando los ajustes llegaban tras una devaluación o una decisión general y se aplicaban el primer día del mes”, señaló en declaraciones a Diario Chaco.

Contexto de subas permanentes

El ajuste anunciado por Shell se suma a la dinámica de microaumentos frecuentes que se viene registrando en los últimos meses, en un escenario de cambios impositivos y devaluaciones que impactan directamente en los surtidores.

A la vez, el Gobierno nacional oficializó esta semana un nuevo incremento en los impuestos a los combustibles, que comenzará a regir desde el 1 de septiembre y afectará a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, se aplicarán valores actualizados que repercutirán de manera directa en los precios finales.

Mientras tanto, YPF informó que dejará de anunciar aumentos mensuales, ya que puso en marcha un sistema de precios dinámicos en parte de su red de estaciones, que ajusta los valores en función de la competencia, la demanda y el flujo vehicular en tiempo real.

Con esta modalidad, los precios de los combustibles pueden subir o bajar en cualquier momento, eliminando la referencia única a nivel nacional y reforzando la tendencia de incrementos sorpresivos en el mercado.