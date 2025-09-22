Megaoperativo en Corrientes: 52 detenidos y secuestro de armas tras allanamientos en cinco barrios

la Policía de Corrientes, en articulación con la Justicia, llevó a cabo un megaoperativo en varios barrios de la capital, en respuesta a los incidentes de violencia ocurridos en días anteriores, que incluyeron un ataque donde tres efectivos de la fuerza provincial resultaron lesionados.

La operación se centró principalmente en el barrio Ongay, aunque también se realizaron procedimientos en Loma Linda, Villa Raquel, Irupé y Paloma de la Paz.

Un megaoperativo planificado y con despliegue de todas las áreas

El despliegue contó con la participación de efectivos de las distintas comisarías de la capital (de la 1ª a la 24ª), Policía Turística, Comisarías de la Mujer y el Menor, los diferentes Grupos Especiales, la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos, la Dirección de Drones, y otras áreas de la Policía.

El operativo estuvo supervisado por las más altas autoridades de la fuerza, incluyendo al Jefe de Policía, Comisario General Miguel Ángel Leguizamón, y al Subjefe, Comisario General Walter Darío Aceval.

El resultado de los allanamientos y el secuestro de armas y drogas

En el marco de los 15 allanamientos realizados en forma conjunta y coordinada, la Policía procedió a la demora de un total de 52 personas. Asimismo, se secuestró una gran cantidad de elementos que se habrían utilizado en los hechos de violencia, incluyendo gomeras, armas blancas, machetes, lanzas, facas "tumberas", y bolsas repletas de piedras para usar como proyectiles.

Los efectivos también incautaron estupefacientes y dinero en efectivo. Todos los elementos y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias del caso.