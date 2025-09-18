Megaoperativo en Resistencia: secuestran armas y drogas tras el atentado a la casa de un sargento de Policía

La Policía del Chaco llevó adelante un amplio despliegue con 12 allanamientos simultáneos en distintos barrios de Resistencia, como parte de la investigación por el atentado contra la vivienda de un sargento primero, integrante del Departamento de Investigaciones Complejas. El hecho, ocurrido el 12 de septiembre, es investigado como un mensaje mafioso vinculado a la reciente detención de José Luis “Pato” Núñez, en la que el uniformado tuvo un rol clave.

La balacera sucedió en el barrio Parque Norte cuando dos desconocidos en motocicleta abrieron fuego contra el domicilio del efectivo. La casa y su automóvil, un Ford Focus, recibieron al menos ocho disparos calibre 9 milímetros. Ríos se encontraba dentro junto a su pareja, también policía, y ambos resultaron ilesos de milagro.

Las pericias realizadas en el lugar permitieron secuestrar nueve vainas servidas y proyectiles deformados, además de un destornillador abandonado por los agresores. Testigos señalaron que los sospechosos huyeron a gran velocidad hacia la Ruta 11.

Resultados de los 12 allanamientos

Tras varios días de investigación, la División Delitos Contra las Personas desplegó el operativo que derivó en importantes secuestros y dos detenciones. Entre los elementos incautados se destacan: una escopeta calibre 12/70 con seis cartuchos, prendas de vestir posiblemente utilizadas en el ataque, una Toyota Hilux, dos teléfonos celulares, una réplica de arma de fuego tipo aire comprimido, 156 gramos de cocaína y una pequeña cantidad de marihuana.

En el procedimiento fue detenido un joven de 20 años, señalado como uno de los principales investigados en la causa por abuso de armas. Además, un joven de 18 años quedó aprehendido por la tenencia de estupefacientes.

La Justicia busca determinar la responsabilidad de los detenidos y las conexiones con organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico.