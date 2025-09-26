Misterio en Chaco: cayó un objeto metálico del cielo en una zona rural y generó un fuerte operativo policial

Un hecho insólito sorprendió a los vecinos de la zona rural de Puerto Tirol durante la tarde del jueves, cuando un objeto metálico cilíndrico cayó del cielo y quedó incrustado en un campo del paraje conocido como Ex Campo Rossi. El hallazgo desató un amplio operativo de seguridad y la intervención de especialistas ante el riesgo que podría representar el material.

El hallazgo: cayó del cielo y generó alarma entre los vecinos

Todo comenzó alrededor de las 18:15, cuando varios habitantes de la zona alertaron a la policía sobre la caída de un elemento metálico desde gran altura. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el objeto, de forma cilíndrica y gran tamaño, se encontraba incrustado en el terreno.

De inmediato se dio intervención a Bomberos de la Policía Metropolitana para descartar la presencia de sustancias explosivas, y se resguardó el perímetro a la espera de la llegada de técnicos especializados. El hallazgo despertó curiosidad y preocupación en la comunidad rural, que nunca había vivido un hecho similar.

Posible origen espacial: advertencias por riesgo tóxico

Horas más tarde, cerca de las 22:00, el Jefe de la Policía del Chaco se comunicó con el Comodoro (R) Rubén Lianza, director del Centro de Investigación Aeroespacial (CIAE), organismo dependiente de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). Tras interiorizarse sobre el hallazgo, el especialista dio una serie de recomendaciones clave:

Perimetrar estrictamente la zona, ya que el objeto desprende polvo tóxico al tacto por la fibra de carbono que lo compone. El material hallado sería la vaina de un tanque de combustible perteneciente a un cohete espacial, el cual utiliza hidracina, una sustancia altamente peligrosa. Alertar a la población local sobre la posibilidad de que otros tanques similares puedan caer sin control en las inmediaciones. Informar que durante el viernes arribará una comisión técnica de la Fuerza Aérea para proceder a la remoción segura del material.

Operativo especial: zona cercada y presencia de bomberos

En cumplimiento con las recomendaciones del CIAE, la Policía del Chaco dejó una consigna permanente de bomberos en el lugar, mientras se mantiene restringido el acceso al predio. El objetivo es evitar el contacto directo con el material y prevenir riesgos para la salud de las personas hasta que arribe el personal especializado.

El hecho se encuentra bajo investigación y las autoridades no descartan que el objeto provenga de etapas descartadas de cohetes utilizados en lanzamientos espaciales recientes, que suelen desintegrarse al ingresar en la atmósfera, aunque en ocasiones logran llegar a la superficie terrestre.

Desde la Policía y la Fuerza Aérea recomendaron a los pobladores no acercarse a la zona ni tocar objetos metálicos extraños que puedan hallarse en campos cercanos. Cualquier nuevo hallazgo debe ser notificado de inmediato al 911 o a la comisaría local.