Muerte de un joven chaqueño en Palermo: su familia denuncia apremios policiales

La muerte de Lautaro Antuniano, un joven de 23 años nacido en Sáenz Peña, generó conmoción y un fuerte reclamo de su familia, que denuncia que fue víctima de apremios ilegales por parte de la Policía de la Ciudad.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 6 de septiembre en el barrio de Palermo, cuando el joven fue detenido en circunstancias que todavía se investigan. Según la denuncia presentada por su madre, durante el procedimiento sufrió golpes que habrían derivado en un paro cardíaco.

Antuniano fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde falleció horas más tarde. Sus familiares denunciaron que el ingreso se realizó sin documentación, lo que demoró su localización y generó mayor angustia.

De adolescente, Lautaro se había mudado a la capital para incorporarse a las divisiones juveniles de Lanús. Con el tiempo, dejó el fútbol y se dedicó a la música. Durante el último año vivió en Neuquén con su pareja, pero en marzo decidió volver a Buenos Aires, alojándose en un hostel de Palermo.

La tobillera electrónica y la detención

El joven portaba una tobillera electrónica vinculada a una medida de restricción de acercamiento hacia su expareja. No obstante, su entorno aclaró que al momento del arresto no estaba en las inmediaciones de la vivienda de la mujer, sino cerca de su lugar de hospedaje.

De acuerdo con la querella, el episodio se originó cuando el dispositivo electrónico que llevaba Antuniano se desprendió de su ropa y fue recogido por un transeúnte. En ese instante intervino un patrullero que tomó el aparato y procedió a detenerlo. Fue allí donde, según la familia, ocurrieron los malos tratos que terminaron en su muerte.

La causa quedó en manos de la Justicia porteña, que ya tomó intervención para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, la familia del joven chaqueño exige que se determine si existió responsabilidad policial en la muerte y reclama justicia para Lautaro.