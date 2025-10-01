Nueva expedición científica al mar argentino: cronograma, objetivos y cómo seguirla en vivo

Tras las históricas expediciones en el Cañón Submarino Mar del Plata y Uruguay Sub 200, el buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute se prepara para una nueva misión en aguas argentinas, denominada Campaña Ecos de dos Cañones.

La salida, inicialmente demorada por motivos operativos y administrativos, está reprogramada para este miércoles 1 de octubre. Durante la travesía, el equipo científico realizará muestreos de agua, sedimentos y organismos marinos en los cañones Bahía Blanca y Almirante Brown, ubicados frente a las provincias de Río Negro y Chubut.

Corrientes en alerta por Sarampión: Salud Pública refuerza la vigilancia ante el brote en Paraguay

Por qué es relevante la expedición

El buque zarpará con un equipo internacional de 25 científicos, incluyendo representantes del Servicio de Hidrografía Naval, CONICET, UBA y otras instituciones nacionales e internacionales como INIDEP, IADO-Conicet, IFAECI, Fundación Williams, NASA y CNES. Por primera vez, los investigadores argentinos analizarán en el terreno cómo los cañones submarinos y la Corriente de Malvinas influyen en la fertilización de la plataforma continental argentina, clave para uno de los ecosistemas marinos más productivos del Atlántico Sur.

El proyecto permitirá determinar la relación entre estos procesos y la biodiversidad, los recursos pesqueros y las variables climáticas, aportando información para la gestión sostenible de los recursos marinos.

Objetivos científicos y metodología

La campaña se extenderá hasta el 29 de octubre, y abarcará estudios en distintas profundidades. Se realizarán muestreos batimétricos, recolección de sedimentos y análisis de fitoplancton, carbono y zooplancton microscópico.

FIT 2025: Misiones lanzó el nuevo vuelo directo Lima-Iguazú

Entre los instrumentos, se utilizará un vehículo autónomo submarino Glider para medir temperatura, salinidad y oxígeno, y se colocarán tres instrumentos en el fondo marino junto con boyas derivantes con GPS para registrar la trayectoria de la Corriente de Malvinas. Además, el robot submarino ROV SuBastian realizará inmersiones para observar el fondo y recolectar muestras.

Cómo seguir la expedición. Los avances podrán seguirse en vivo a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute y la cuenta oficial de la expedición en Instagram @ecosde2caniones, donde se compartirán imágenes y novedades según avance la investigación.