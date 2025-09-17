Poder Judicial del Chaco: cómo avanza el concurso con 22 mil aspirantes para 350 cargos

El Poder Judicial del Chaco encara un concurso de ingreso sin precedentes. Más de 22.200 inscriptos competirán por apenas 350 cargos administrativos en la ciudad de Resistencia, en un proceso que se extenderá durante varios meses.

El secretario de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Zalazar, explicó que la masiva convocatoria refleja tanto “la confianza en un sistema que valora el mérito” como “la necesidad de estabilidad laboral en un contexto complejo”.

Etapas del proceso

Tras el cierre de inscripciones, los postulantes deberán ratificar su participación en charlas obligatorias de capacitación que se realizarán en el Domo del Centenario. Allí recibirán información sobre la modalidad de evaluación y rendirán un primer examen de conocimientos básicos, con una exigencia mínima del 70% de respuestas correctas.

Quienes superen esa instancia pasarán a la prueba de velocidad de tipeo y, hacia diciembre, al examen teórico sobre un banco de 1.200 preguntas vinculadas al programa oficial. Todas las etapas estarán bajo el sistema digital Aditum, que concentra notificaciones, horarios y resultados en la web oficial del Poder Judicial (justiciachaco.gov.ar).

Expectativa y destino de los cargos

Según adelantó Zalazar en declaraciones a Radio Libertad, la lista definitiva de los 350 mejores puntajes estará lista a comienzos de 2026. A partir de allí, los aspirantes serán convocados por orden de mérito a medida que surjan vacantes en juzgados, fiscalías, defensorías o áreas administrativas como patrimonio, personal, compras y suministros.

El cargo concursado corresponde al de escribiente administrativo, aunque la asignación dependerá de las necesidades de cada dependencia. En promedio, unas 100 personas por año son incorporadas de estas listas, que se mantienen vigentes por alrededor de tres años.

“Lo que buscamos es que cada persona pueda insertarse en el área donde mejor pueda desarrollar su formación y vocación”, remarcó Zalazar,.