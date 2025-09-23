Por el Día de la Virgen de la Merced, el Banco de Corrientes no atenderá al público en tres localidades

En conmemoración del Día de la Virgen de la Merced, este miércoles 24 de septiembre, el Banco de Corrientes (BanCo) no brindará atención al público en algunas de sus sucursales. La medida rige para los centros de atención de las localidades de Corrientes Capital, Mercedes y Mariano I. Loza, que adhieren al feriado local.

¿Qué sucursales no atenderán al público?

De acuerdo con el comunicado de la entidad, los siguientes centros de atención permanecerán cerrados:

Corrientes Capital: todas las sucursales, con excepción del Salón Comercial del Centenario Shopping Mall.

Mercedes : todas las sucursales.

Mariano I. Loza: todas las sucursales.

El banco aclaró que el resto de las sucursales en el interior de Corrientes, así como en las provincias de Entre Ríos, Misiones (Posadas, Oberá, Iguazú) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajarán con normalidad. En la capital, el Anexo Shopping, ubicado en avenida Raúl Alfonsín al 3525, atenderá en su horario habitual, de 10 a 13 y de 17 a 21.

Canales digitales y atención alternativa

El Banco de Corrientes recuerda a sus clientes que podrán realizar todas sus operaciones a través de los canales digitales de la entidad financiera, incluyendo la aplicación Más BanCo y la Banca Web (bancaweb.bcoctes.com.ar).

Asimismo, estarán disponibles los cajeros automáticos y los comercios adheridos para la extracción de dinero a través del servicio Extra Cash. El Contact Center (0800 444 0160) mantendrá su horario habitual de atención, de 7 a 18.