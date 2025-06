Profanaron la tumba de Karen Grodziñski, la joven saenzpeñense asesinada en México

Este viernes se produjo un nuevo acto de vandalismo en el Cementerio Municipal Juan XXIII, donde delincuentes profanaron la tumba de Karen Ailén Grodziñski, la joven saenzpeñense asesinada en México en diciembre de 2017.

La denuncia fue realizada por Karina Lezcano, madre de la víctima, quien relató que al llegar al panteón familiar se encontró con la puerta violentada, el vidrio roto y todos los peluches de la infancia de su hija robados, además de otros recuerdos personales. “Se llevaron todo lo que tenía valor afectivo. Dejaron cuadernos del colegio y libretas, pero se llevaron los peluches. Parece que los robaron para venderlos”, expresó la mujer a medios locales.

Karen Ailén Grodziñski fue asesinada en Ciudad de México, en el contexto de una investigación que alcanzó repercusión internacional, incluso retratada en una serie documental de la plataforma Netflix, donde se expone una red de explotación de mujeres extranjeras en sitios de citas como Zona Divas.

“No es la primera vez que sucede. Ya robaron antes. Es como volver a pasar por todo lo que vivimos en México. No hay respeto ni piedad”, lamentó Karina, quien agregó que está al día con el pago del mantenimiento del panteón. “No puede ser que cualquiera entre y se lleve lo que quiere. Esto no solo duele, también genera gastos que no debería tener que asumir”.

La mujer radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña, mientras que desde la administración del cementerio aseguraron estar al tanto de los daños y prometieron trabajar en su reparación. También reconocieron que este tipo de hechos no es nuevo y afirmaron que se están aplicando nuevas medidas de seguridad para prevenir futuros ataques.