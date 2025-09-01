Puente Chaco-Corrientes: anuncian trabajos nocturnos que afectarán el tránsito durante un mes

Vialidad Nacional comunicó que a partir de este lunes se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en el Puente General Manuel Belgrano, el viaducto que une las provincias de Corrientes y Chaco.

El objetivo de las tareas es preservar el buen estado general de la calzada, garantizando un adecuado confort y un tránsito fluido para los usuarios.

Los trabajos, que se estiman tendrán una duración de aproximadamente un mes, consisten en la sustitución de tres juntas armadas del puente y se realizarán exclusivamente en horario nocturno, en la franja de menor circulación vehicular.

Cómo afectará la circulación en el puente

Para la ejecución de las tareas, la circulación vehicular se verá limitada a media calzada durante el período de trabajos, que se extenderá desde las 22:00 hs hasta las 06:00. Es importante destacar que durante el día, ambas vías estarán completamente habilitadas para el tránsito.

Se insta a los conductores a circular con extrema precaución en los sectores donde se encuentre personal y equipos viales trabajando para evitar accidentes.

El operativo de seguridad y las recomendaciones

El operativo de seguridad para la realización de las tareas estará a cargo de banderilleros, personal de Gendarmería Nacional, Policía Provincial de Corrientes y Chaco, y de Corredores Viales S.A.

Además, Vialidad Nacional emitió una serie de recomendaciones para los conductores que transiten por el sector: