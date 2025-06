Ramón Amarilla en San Javier: “vengo a luchar desde adentro del sistema, sin violencia”

En su primera visita a San Javier como diputado provincial electo por el partido Por la Vida y los Valores, Ramón Amarilla dialogó con FM Alto Uruguay, donde agradeció el respaldo de la comunidad y renovó su compromiso con los sectores laborales más postergados, en especial el personal policial, los docentes y trabajadores de la salud.

“Vine a agradecer a quienes confiaron en mí y también a llevar tranquilidad. Muchos me acompañaron porque vieron en mí a alguien que representa problemas reales”, expresó Amarilla, quien cobró notoriedad por su participación en las protestas del área de seguridad en mayo de 2023.

Durante la entrevista, el legislador electo se refirió a su paso por prisión: “Estuve detenido injustamente ocho meses y 24 días. Me quitaron la obra social, el retiro y el sueldo. No solo me perjudicaron a mí, sino también a mi familia. Y pese a todo, sigo a disposición de la Justicia”, aseguró.

Participación política

En relación con las causas judiciales que lo vinculan con supuestos planes para tomar una dependencia policial, Amarilla fue enfático: “No formo parte de ningún grupo. Me manifesté en el marco de la Constitución. Un mensaje privado fue sacado de contexto”, sostuvo.

También aclaró que su participación política no está guiada por ideologías ni responde a intereses partidarios: “No soy político ni pretendo serlo. No busco privilegios ni fortuna. Vengo a luchar desde dentro del sistema, con diálogo y sin violencia, por los derechos de los trabajadores”.

Amarilla manifestó además su inquietud por la situación económica de los sectores más vulnerables y denunció profundas desigualdades en Misiones: “En Buenos Aires una bolsa de papa cuesta $3.000 y en nuestra provincia $25.000. Eso se debe a una aduana paralela que nadie controla. Misiones es rica, pero los recursos están mal distribuidos”, afirmó.

Consultado por su rol en la Legislatura, el diputado aseguró que su intención es representar a una amplia variedad de sectores: “Policías, docentes, personal de salud, judiciales, municipales, tabacaleros y yerbateros. Es un honor y lo haré con responsabilidad y respeto por quienes me eligieron”.

Antes de finalizar, Amarilla volvió a agradecer a toda la comunidad de San Javier, tanto a quienes lo votaron como a quienes no: “El pueblo necesita un cambio. Vine a escucharlos, a ponerme a disposición y a trabajar con honestidad por un salario digno, una obra social eficiente y una política que respete a la gente”.