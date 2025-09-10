Récord histórico: la población de yaguaretés libres en Corrientes ya supera los 35 ejemplares

Lo que parecía un sueño de conservación hace menos de una década, hoy es una realidad tangible que posiciona a la provincia de Corrientes como líder en producción de naturaleza. La población de yaguaretés en los Esteros del Iberá ha crecido a un ritmo extraordinario, pasando de los 25 ejemplares estimados en 2024 a una cifra actual de entre 35 y 40, consolidando el proyecto de rewilding como un éxito global.

Rutas nacionales en Corrientes: Diógenes González dijo que el "70% están en mal estado" y Vialidad dijo que hay "mantenimientos"

Desde la liberación de los primeros ejemplares, la familia de los grandes felinos se ha adaptado y reproducido, conviviendo con otras especies que también fueron reintroducidas, como los pecaríes de collar y los monos carayá.

Un video de la fundación Rewilding Argentina, titulado "Iberá Renace en 30 segundos", ilustra esta evolución mostrando a una hembra llamada Karaí con sus cachorros, Poo Guazú y Mimbí, en su hábitat natural, cazando y retozando.

Crecimiento exponencial y el éxito del 'rewilding'

La coordinadora Ejecutiva del Comité Iberá y parte de Rewilding Argentina, Marisi López, explicó que la cifra de entre 35 y 40 yaguaretés es una estimación, ya que muchos cachorros nacen en libertad y no se les puede colocar un collar de monitoreo.

Sin embargo, se los identifica a través del patrón de sus manchas, que funciona como una huella dactilar, lo que permite llevar un registro detallado de su evolución.

Gauchito Gil: el Santuario de Mercedes avanza en su modernización y será más seguro para los creyentes

El éxito del proyecto ha llevado a que los yaguaretés comiencen a moverse por fuera de la isla San Alonso. López señaló que se han registrado dispersiones de ejemplares que han cruzado nadando grandes distancias, con avistajes incluso en la zona de Itá Ibaté y por parte de pobladores de campos ganaderos.

"Los vemos que comienzan a moverse, incluso entre medio de campos ganaderos, sin tocar vacas ni terneros", remarcó, y agregó que los felinos cumplen su rol de depredador tope cazando plagas como los chanchos salvajes.

El plan Iberá: un proyecto integral de desarrollo

El gobernador Gustavo Valdés ratificó que el éxito de la conservación va de la mano con el desarrollo de la región. El Plan Iberá busca consolidar a la provincia como un referente de "producción de naturaleza" a nivel continental, articulando acciones de turismo, obras públicas, cultura y desarrollo local en más de 13 municipios.

Entre los principales ejes del plan, el mandatario destacó:

Infraestructura : Finalización de rutas, apertura de canales de navegación en el sistema de lagunas y la adjudicación de hectáreas para emprendimientos hoteleros de alta gama.

Capacitación : Creación de nuevos puestos de guardaparques y desarrollo de programas de educación ambiental para la comunidad.

Diversificación: Impulso a los oficios, la gastronomía local y la certificación de la huella de carbono, con el fin de dinamizar la economía local.

“El Iberá es un poco de todo: conservación, turismo, gastronomía, obra pública y cultura”, afirmó el gobernador, y concluyó que el objetivo es que los Esteros "sean parte de la mejor oferta turística del país" y consolidar a Corrientes como una "joya" a nivel mundial.

Los yaguaretés impulsan el futuro de Corrientes

La recuperación del yaguareté en Corrientes no es solo un triunfo ambiental, sino un motor de desarrollo que demuestra cómo la conservación puede generar riqueza y bienestar para una provincia.

La exitosa reintroducción de la especie emblemática ha transformado a los Esteros del Iberá en un destino de naturaleza de primer nivel y es la base de un plan integral que busca posicionar a la región en el mapa global.