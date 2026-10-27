Ricardo Colombi criticó la alianza de la UCR con Milei, se bajó de la interna y propuso un frente de gobernadores

En medio del agitado clima político provincial, el exgobernador y actual senador provincial, Ricardo Colombi, lanzó duras críticas a la conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) por su alineamiento con la gestión del presidente Javier Milei. En ese contexto, el dirigente radical confirmó que se baja de la contienda partidaria convocada para el próximo 13 de diciembre.

Capitanich cuestionó al Gobierno por las obras paralizadas: “La plata está, las obras no”

Colombi justificó su decisión de apartarse del proceso electoral del comité provincial marcando una profunda brecha ideológica con la actual conducción del radicalismo local y nacional.

"No están dadas las condiciones para participar y además un partido que supuestamente va a ir con Milei, ¿para qué vamos a interna?", lanzó el referente de la UCR.

Asimismo, el exmandatario llamó a reconstruir la identidad del partido de cara al mapa electoral de los próximos años. "Indudablemente, yo creo que el radicalismo a nivel nacional se tiene que posicionar con un candidato, después veremos en qué marco o qué alianza", evaluó.

Críticas a la motosierra federal y reclamo por la obra pública

El legislador tomó distancia del modelo socioeconómico del Gobierno nacional y reclamó la presencia de un Estado activo en materia de infraestructura, desarrollo social y matriz productiva regional.

"Yo quiero un Gobierno nacional que sea federal, que tenga una política educativa, de salud, de seguridad, productiva, de obras públicas, no un Estado ausente. El Estado no puede no tener un Ministerio de Educación ni un Ministerio de Obras Públicas", enfatizó a radio Sónica.

En ese sentido, Colombi remarcó el impacto directo que la paralización de la construcción tiene sobre el empleo. "La vivienda genera como mínimo de dos a cuatro puestos de trabajo por casa. Si ponés 50.000 viviendas en ejecución, son 300.000 tipos trabajando, y 50.000 viviendas para el Gobierno Nacional no es dinero", explicó el exgobernador.

Un bloque de gobernadores para defender las economías regionales

Al analizar la coyuntura política y el escenario dividido en tres tercios en la Argentina, el senador provincial contrapuso la realidad del Norte Grande frente a los intereses centralistas de la Capital Federal y los sectores primario-extractivos del país.

"No es lo mismo el petróleo, el gas y los minerales que no tenemos nosotros en Corrientes. La forestación, la agricultura y la citricultura no le interesan al Gobierno Nacional porque no le genera inversiones; entonces como provincia no existimos", advirtió Colombi.

Finalmente, el dirigente propuso un frente de concertación entre los mandatarios del interior. "Hoy hay 10 gobernadores justicialistas y 12 de la oposición. Si nos juntamos y nos unimos, podemos lograr que haya un presidente que contemple la realidad de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Entre Ríos de una manera diferente a lo que es la Capital Federal", finalizó.