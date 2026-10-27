Corrientes presentó "Primeros Latidos", un programa con controles y $100.000 mensuales para embarazadas

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, presentó el programa "Primeros Latidos", una política pública destinada a fortalecer el cuidado de las embarazadas vulnerables sin cobertura social y acompañar el desarrollo de los niños hasta los seis meses de vida. La medida combina monitoreo sanitario estricto, herramientas de modernización digital y una asignación económica directa.

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Durante el lanzamiento, el mandatario destacó la articulación entre el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Modernización e Innovación (IMI) y el municipio local. "Lo que buscamos con este programa es que las madres correntinas y los futuros correntinos tengan un mejor sistema de salud, estén más acompañados y mejor cuidados", enfatizó Juan Pablo Valdés.

El beneficio contempla la entrega de una tarjeta magnética con un monto mensual de $100.000, de carácter no acumulable, destinado exclusivamente a la adquisición de alimentos de primera necesidad, leche, pañales y medicamentos recetados en la red de farmacias y comercios adheridos. La permanencia en el padrón requerirá la acreditación mensual de los controles médicos prenatales en los CAPS y SAPS.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, valoró el alcance de la estrategia asistencial. "Tenemos una expectativa enorme centrada en esto. Tiene que ver con controlar estrictamente a nuestras embarazadas y será extensivo para todas las mujeres de la provincia que carezcan de obra social", dijo el funcionario.

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Diagnóstico precoz y monitoreo digital en tiempo real

La iniciativa fija un protocolo estricto durante los tres trimestres de gestación, garantizando ecografías, análisis de laboratorio y las vacunas del calendario oficial.

En ese sentido, la referente médica del plan, la doctora Adela Saade, detalló que ante el diagnóstico de patologías fetales, el Hospital Materno Neonatal dispone de un equipo multidisciplinario para la atención de alta complejidad y eventuales derivaciones.

En el plano tecnológico, el IMI puso en marcha el SEGEM (Sistema de Seguimiento de Embarazadas), una plataforma digital que unifica los registros de todos los Centros de Atención Primaria de la Salud de la provincia.

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El titular del IMI, Juan Francisco Bosco, puntualizó que la digitalización permitió un monitoreo activo: "Cuando los equipos llaman y gestionan turnos, 8 de cada 10 embarazadas tienen sus controles al día", concluyó el funcionario.