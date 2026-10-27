Inundaciones en Corrientes: confirman una nueva onda de crecida del río Paraná para el 3 de noviembre

La provincia de Corrientes enfrenta una emergencia hídrica de largo aliento que promete intensificarse en las próximas semanas. Tras un breve respiro en las cotas de la cuenca, la Dirección de Defensa Civil de la Provincia confirmó que el próximo 3 de noviembre arribará una nueva onda de crecida del río Paraná, con niveles de anegamiento similares a los picos más críticos del actual período.

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El escenario fue detallado por el director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, quien anticipó que la crecida mantendrá bajo alerta roja a los municipios costeros: "Para el 3 de noviembre vamos a tener una nueva onda de crecida, quizás similar a la que tuvimos. Podría dejarnos cerca de los 7,60 o 7,70 metros para Corrientes Capital y superior a 8 metros en Paso de la Patria e Itatí nuevamente", precisó el funcionario provincial.

En ese sentido, Lovinson explicó que la represa hidroeléctrica de Itaipú procedió al cierre de sus compuertas en el tramo superior, una maniobra operativa que "va a sostener y va a estirar hacia adelante la onda de crecida" a lo largo del corredor fluvial.

Perspectiva climática y alerta hasta el año que viene

Las perspectivas meteorológicas oficiales prevén precipitaciones superiores a las marcas históricas para noviembre y diciembre tanto en el territorio correntino como en los tramos compartidos con Brasil, Misiones y Paraguay.

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Al respecto, la conducción de Defensa Civil fue contundente respecto a la extensión del fenómeno climático. "Hablamos de una emergencia de largo plazo, hasta marzo o abril del año que viene", advirtió el funcionario a Radionord.

Evacuados, asistencia en las islas y daños productivos

La masa de agua avanza actualmente por el tramo que comprende la Capital, Goya, San Roque y Esquina. En la jurisdicción de Goya, la altura del río rozará la escala de evacuación, al tiempo que en las islas de Cecilio Echevarría la Policía de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina mantienen operativos de asistencia logística y sanitaria. En paralelo, el Ministerio de Producción evalúa los daños causados por un reciente frente de tormenta.

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En el marco del plan de contingencia implementado por el Gobierno provincial y el municipio capitalino, la Escuela Nº 223 del barrio Pujol continúa funcionando como centro de evacuados operativo en la Capital, albergando a unas 30 familias que reciben contención integral del Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, en villas veraniegas como Paso de la Patria e Itatí, las familias anegadas permanecen imposibilitadas de regresar a sus viviendas.