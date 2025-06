River va por el correntino Maxi Salas, una de las ‘debilidades’ de Gallardo

Marcelo Gallardo y la dirigencia de River trabajan para sumar entre dos y tres futbolistas, con la intención de que puedan estar en Mundial de Clubes, aunque los tiempos son complicados. En ese marco, se supo un nuevo nombre por el que River hará un intento concreto: Maximiliano Salas.

Según informó el periodista Germán García Grova, Gallardo les pidió a los directivos que hagan un intento por el delantero que goza de un gran presente en Racing. “Es difícil, pero es real”, agregaron en Tyc Sports sobre la gestión que planean iniciar en Nuñez.

Salas, de 27 años y oriundo de Corrientes, tiene contrato con Racing hasta el 31 de diciembre de 2026. Es una de las figuras de la Academia y Gallardo lo quiere en su plantel por una característica en particular: puede jugar por todo el frente de ataque, tanto como segunda punta, como tirado a un costado como extremo, incluso por detrás de un delantero centro.

Racing estipuló una cláusula de salida de 8 millones de dólares en su contrato y, según cuentan desde Avellaneda, no lo negociarán al fútbol local por menos de ese monto. De mantenerse inflexible en esa postura, River tendrá que desembolsar una importante cantidad de dinero para quedarse con el ex atacante de Palestino.

Jorge Brito, presidente del Millonario, mantiene una muy buena relación con Diego Milito, mandamás de la Academia, y la intención es no romper ese pacto de caballeros que existe entre clubes del fútbol local: no ejecutar las cláusulas de otros futbolistas. Aunque, si Gallardo insiste, River podría pasar por encima de ese acuerdo no escrito.

La Academia pagó a Salas poco más de 1.200.000 dólares y lleva 13 goles y 9 asistencias en 76 encuentros. Además, vistió las camisetas de Necaxa -equipo en el que más partidos jugó-, O’Higgins y Palestino. Sus inicios fueron en All Boys, donde integró el plantel profesional entre 2016 y 2018.