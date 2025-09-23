Schneider contra Capitanich: “Décadas de mentiras, no hizo el segundo puente ni la tarifa diferencial”

La vicegobernadora del Chaco y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Silvana Schneider, lanzó una dura crítica contra el exgobernador Jorge Capitanich, luego de que este volviera a incluir el segundo puente Chaco-Corrientes como eje de su campaña política.

En declaraciones públicas, Schneider subrayó que la gestión actual ya cumplió con los pasos necesarios para avanzar con la obra: “Chaco presentó este año toda la documentación, los estudios ambientales y los requisitos técnicos. Ahora depende de Nación y del BID. Capitanich tuvo 22 años para hacerlo y fracasó”.

Según la funcionaria, el exmandatario utilizó reiteradamente el proyecto como promesa electoral sin llegar a materializarlo: “Estuvo más de 16 años en el poder, con todo a su favor, y no construyó el puente. Ni siquiera cuando tenía a la expresidenta, hoy condenada por corrupción, consiguió concretarlo. Prometió el puente en 2020, 2022 y 2023, y nunca cumplió. Hablar ahora de reactivarlo es una burla a los chaqueños”, apuntó.

Reclamo por una tarifa diferencial eléctrica

Además de cuestionar la falta de avances con el segundo puente, Schneider se refirió a otra demanda histórica de la región: la tarifa diferencial de energía.

“Los chaqueños necesitamos un esquema justo. Así como en el Sur existe un beneficio por las bajas temperaturas, en el Norte lo merecemos por vivir en una de las zonas más calurosas del país. Esa será una de nuestras banderas de lucha. Capitanich también lo prometió y nunca logró nada”, afirmó.

La dirigente cerró su mensaje con una dura acusación contra el exgobernador: “Basta de humo, basta de mentiras. Capitanich ya tuvo su oportunidad y dejó ruina y promesas vacías. Desde la lista 503 vamos a defender a cada chaqueño en serio, con hechos y no con relatos”.