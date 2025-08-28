Secheep aplicará un aumento del 2,7% en las facturas de luz por subas nacionales en la energía mayorista

Los usuarios residenciales, comerciales e industriales de Chaco verán reflejado en sus facturas de Secheep un incremento acumulado del 2,7% entre junio y julio, como consecuencia del traslado de los aumentos aplicados por la Nación al precio mayorista de la electricidad.

Según informó la empresa provincial, desde los consumos de junio se aplicó una suba del 1%, a la que se suma otro 1,7% en julio. Ambos ajustes se facturarán en octubre.

Subas dispuestas a nivel nacional

El ajuste responde a resoluciones de la Secretaría de Energía, que desde enero de 2024 dispuso un incremento superior al 490% en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En ese marco, se actualizaron el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio de Referencia de la Potencia (Potref), junto con los valores de transporte en distribución troncal y alta tensión.

La política nacional busca reducir subsidios generalizados y avanzar hacia un esquema de segmentación por nivel de ingresos. De esta forma, los hogares de ingresos medios y bajos reciben un menor acompañamiento estatal, lo que encarece el servicio eléctrico.

Desde Secheep aclararon que estos incrementos no incluyen subas provinciales: el Valor Agregado de Distribución (VAD), que corresponde a la porción local de la tarifa, permanece congelado. La empresa había previsto una audiencia pública para febrero de este año, pero la postergó debido al contexto económico y al mayor consumo registrado durante el verano.

El gobierno chaqueño resolvió no trasladar el VAD en ese período para aliviar las facturas de los usuarios, aunque advirtió que la evolución de los costos mayoristas podría obligar a nuevas actualizaciones hacia fin de año..