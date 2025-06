Sentencia en Corrientes: 10 años de cárcel para un abuelo por abusar de su nieta

Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su nieta en la ciudad correntina de Paso de los Libres. La declaración de la madre fue clave la sentencia.

En acuerdo de juicio abreviado pleno, impelido por la fiscal Daniela Di Tomaso, el sujeto fue sentenciado tras declararse responsable penal del abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, doblemente agravado por el vínculo y la convivencia preexistente, en perjuicio de su propia nieta, menor de 18 años y vulnerable en extremo.

La denuncia que inició la investigación de la UFIC la radicó la madre de la niña, quien dijo ver cómo su hija se subía un short después de la violencia sexual que su padre de 70 años había ejercido sobre ella momentos antes.

Su relato acerca de los hechos incluyó -con una descripción detallada de lo que sufrió: la admisión de la víctima de lo que le hiciera su abuelo. Un médico policial constataría luego una congestión en sus genitales. Fue una prueba crucial.

En virtud de su corta edad y de ciertos problemas cognitivos que presenta, la niña no pudo ratificar este relato en Cámara Gesell. Aunque la perito del Cuerpo de Psicología Forense del Poder Judicial determinó su extrema vulnerabilidad.

"Posee lenguaje poco claro, no tiene capacidad de recordar situaciones, no está ubicada en tiempo y persona (..) no recibió educación primaria", estableció la licenciada Laura Gómez.

La fiscal Di Tomaso escribió en el acuerdo que lo que se juzgaba en este caso era "una conducta ejercida por un varón hacia una niña-mujer, quien se valió de la relación de poder descripta para vulnerar la integridad sexual de la misma. Que es lo que expresamente describe el articulo 4 de la Ley 26485 ejerciendo violencia de género de tipo de sexual bajo la modalidad de violencia doméstica", fundamentó el Ministerio Público Fiscal