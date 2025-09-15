Sequía: productores chaqueños ven un respiro en la ganadería, pero persiste la alerta en la agricultura

Tras varios años de sequía, las últimas lluvias trajeron cierto alivio al campo chaqueño, en especial al sector ganadero. Sin embargo, la agricultura continúa en un escenario de incertidumbre y con marcadas dificultades para sostener la rentabilidad.

El productor agropecuario y exministro de Producción del Chaco, Marcelo Repetto, señaló que “al menos esta salida del invierno y el inicio de la primavera están viniendo un poco mejor en materia de precipitaciones. Para la ganadería es un alivio, aunque la agricultura sigue con dificultades porque requiere otras condiciones”.

Repetto precisó en declaraciones a Radio Libertad que las precipitaciones registradas en los últimos meses impactaron positivamente en el centro-este de la provincia, una de las regiones más fuertes en materia productiva, donde el repunte de la ganadería comienza a notarse.

Cambios y precios en recuperación

Ante la incertidumbre climática, muchos agricultores decidieron reemplazar cultivos tradicionales de primavera por otros de menor riesgo. No obstante, los valores de la carne están mostrando una mejora que permite cierta recomposición de ingresos para el sector ganadero.

Repetto también subrayó que la apertura de los mercados externos se mantiene como una expectativa central para productores medianos y grandes, dado que representa una herramienta clave para sostener la expansión del sector.

Sobre la baja en las retenciones, el referente agropecuario valoró la medida aunque advirtió que su eficacia depende de la estabilidad: “El productor necesita previsibilidad. No se puede bajar las retenciones un semestre y después volver a subirlas. Son inversiones de gran magnitud y se requiere estabilidad en las políticas públicas”, remarcó.

A su vez, advirtió que el pequeño productor es el más afectado en este contexto, ya que sus márgenes son más estrechos y los rindes que obtiene distan de los de la zona núcleo del país.