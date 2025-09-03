Sin quórum en la Legislatura: la ausencia de Charole profundiza la interna del PJ y frena la agenda opositora

La sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados del Chaco se cayó por falta de quórum. De acuerdo con fuentes legislativas consultadas por Perfil, la oposición no consiguió los números: Andrea Charole (PJ) no se sentó en su banca y Paola Benítez (PJ) llegó con demora por un problema de salud. Con el oficialismo reunido fuera del recinto y sin la presencia mínima requerida, la Presidencia levantó la sesión.

En la orden del día figuraban temas sensibles: incremento salarial para trabajadores legislativos, regularización laboral, tratamiento de “Ficha Limpia” y un esquema alternativo a la tarjeta alimentaria. También había pedidos vinculados a pueblos originarios y la situación del INSSSEP. Todo quedó sin tratamiento por la falta de quórum.

La ausencia de Andrea Charole volvió a exponer la fractura interna del PJ. La diputada es cuestionada por su rol en la sesión del 21 de agosto, cuando, tras habilitar el debate, cambió su voto y permitió que el oficialismo de Leandro Zdero arquive la cláusula gatillo docente. Aquella movida derivó en un pedido de sanciones ante el Tribunal de Disciplina justicialista, y tensó al bloque opositor.

Antecedentes y escenario

La polémica por la cláusula gatillo terminó en un empate 16 a 16, resuelto por la doble votación de la presidenta de la Cámara, Carmen Delgado, a favor del archivo. Desde entonces, el peronismo quedó fragmentado y podrían complicarse sus planes legislativos hasta la renovación de marcas el 10 de diciembre.