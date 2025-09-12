La diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla, lanzó duras críticas al desempeño de algunos legisladores libertarios en el Congreso, afirmando que su conducta le produce “vergüenza”. La legisladora hizo un balance negativo de la situación política actual y señaló la falta de diálogo entre el Gobierno nacional y las provincias como uno de los principales problemas.

“Siento vergüenza porque no lo vi en los dos últimos años de Mauricio Macri ni en los cuatro de Alberto Fernández. Lo que vi estos dos años es lo peor”, sentenció Brambilla, en una clara alusión a las polémicas que han protagonizado legisladoras como Lila Lemoine y Marcela Pagano en las sesiones de la Cámara.

Críticas al “show” de La Libertad Avanza

La legisladora correntina cuestionó la vocación de sus colegas, al afirmar que el grupo de legisladores libertarios que observa está “más haciendo un show que tratando de pensar en los argentinos”. En ese sentido, pidió que la próxima renovación de la Cámara de Diputados incorpore a “personas realmente con vocación que van a hacer política en serio” y a “luchar por sus provincias en serio”.

Brambilla aprovechó para mencionar a tres candidatos de Vamos Corrientes que, a su juicio, representan esa vocación: Diógenes González, Práxedes López y Carlos Hernández, a quienes describió como “gente seria” y “responsable” que va a defender a la provincia de Corrientes.

Distancia con los gobernadores y el "no hay plata"

La diputada también analizó la tensa relación entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales. Según su visión, el problema principal de la administración de Javier Milei es la “distancia” que ha tenido con los gobernadores, quienes, a su entender, “ya no le creen al gobierno”.

Brambilla puso en duda que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fuera un “interlocutor válido” y resumió la única respuesta que el gobierno brinda a las provincias en un: “no hay plata” y un “que sobreviva el más fuerte”.

Veto ATN: "Me debo a la provincia"

Consultada sobre el veto del presidente a la ley que repartía los ATN, Sofía Brambilla fue contundente y aseguró que su lealtad es con los intereses de su provincia. “Yo me debo a la provincia, con lo cual conversaré con el gobernador”, afirmó a radio Dos.

La diputada aconsejó al Gobierno nacional que evite la sesión en la que el veto sería tratado en el Congreso, a menos que logre un “arreglo serio” con los gobernadores y los sectores de la educación y la salud, que también se ven afectados por la decisión.

La postura crítica de Corrientes ante el Gobierno nacional

Las declaraciones de Sofía Brambilla demuestran que el descontento con el accionar del Gobierno nacional y de algunos de sus legisladores trasciende a los gobernadores.

La postura de la diputada refleja una creciente frustración y una clara advertencia de que la falta de diálogo y el manejo errático de la política están afectando la relación con quienes deberían ser sus principales aliados.