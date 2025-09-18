Temporal en el interior del Chaco: intensas lluvias, voladuras de techos y árboles caídos

Un fuerte temporal de lluvias y vientos se registró durante la madrugada en distintas localidades del interior del Chaco, dejando como saldo voladuras de techos, árboles y postes caídos, además de una persona herida en Charata. Según el relevamiento policial, en algunas ciudades las precipitaciones superaron los 90 milímetros.

Lluvias en Sáenz Peña y la zona centro

En la región de Presidencia Roque Sáenz Peña se midieron 20 mm, mientras que en Quitilipi cayeron 22 mm, en Machagai 16 mm y en Presidencia de la Plaza apenas 7 mm. La localidad más afectada fue Napenay, con 78 mm. En Avia Terai el registro alcanzó los 45,6 mm.

En Sáenz Peña se reportó la caída de un árbol en el barrio San José, aunque no hubo evacuados ni daños mayores.

Daños en Villa Ángela y la zona sudoeste

En Villa Ángela se acumularon 25 mm, con registros similares en San Bernardo (23 mm), La Clotilde (28 mm) y La Tigra (25 mm). En esta última localidad la policía informó la caída de dos árboles y dos postes de energía, aunque sin personas lesionadas.

Charata y el sudoeste, las localidades más afectadas

El temporal golpeó con fuerza en el sudoeste chaqueño. En Charata se midieron 83 mm y se produjeron voladuras de techos en al menos dos viviendas, además de un herido con una lesión cortante en la cabeza. También se registró un incendio en aires acondicionados del municipio local.

En Concepción del Bermejo las lluvias alcanzaron los 95 mm, el registro más alto de la jornada. En General Pinedo cayeron 72 mm, en Gancedo 75 mm y en General Capdevila 60 mm, donde también se reportaron postes caídos.

En Las Breñas llovieron 35 mm y en Corzuela 25 mm. La Patrulla Vial informó además la caída de pinos sobre la ruta nacional 89, en el tramo entre los kilómetros 246 y 248, lo que obligó a regular el tránsito.

En el norte provincial las lluvias fueron menores, aunque con registros importantes en Wichí El Pintado (40 mm). En Tres Isletas cayeron 15 mm, mientras que en El Sauzalito fueron 10 mm.

Alerta amarilla en Resistencia

Mientras tanto, en el Gran Resistencia rige un alerta amarilla por tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que durante la jornada habrá lluvias intensas con acumulados entre 30 y 60 mm, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.