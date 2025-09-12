“Tito” López inició una huelga de hambre y cuestiona las condiciones de detención

El referente social chaqueño Ramón “Tito” López, procesado junto a su familia y allegados por presuntas maniobras de fraude a la administración pública, asociación ilícita y venta irregular de tierras fiscales, inició una huelga de hambre dentro de la unidad penitenciaria donde permanece detenido desde septiembre de 2024.

La decisión fue notificada al Juzgado Federal de Resistencia, que dispuso aplicar lo previsto en el artículo 151 de la Ley 24.660: controles médicos periódicos para garantizar la integridad del interno.

En una audiencia reciente, López denunció que en el pabellón 6 varios presos se sumaron a la medida de protesta por las dificultades para mantener contacto con sus familiares. También advirtió que en otro sector del establecimiento hay internos con tuberculosis en situación de vulnerabilidad.

El dirigente trasladó además el malestar de sus hijos, quienes denunciaron hostigamientos durante las visitas, entre ellos revisiones “vejatorias” a adultos mayores y controles estrictos sobre los alimentos que ingresan al penal. Su defensa señaló que la huelga responde a un reclamo “por sus derechos” y que no se fijó un plazo para levantarla.

Camino al juicio oral

La detención de López, ocurrida el 11 de septiembre de 2024 en la plaza 25 de Mayo de Resistencia, fue un hecho político de alto impacto. La acusación sostiene que él y su círculo familiar crearon un entramado de fundaciones y operaciones inmobiliarias irregulares para acumular un patrimonio millonario en tierras, inmuebles, vehículos y divisas.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia fijó el inicio del juicio para el 8 de abril de 2026. Intervendrán la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal, en un proceso que se anticipa extenso y de fuerte repercusión en la escena política y social de la provincia.