Tremenda goleada de Los Pumas contra Gales, pensando en el Mundial

En el inicio de la ventana internacional de noviembre, Los Pumas firmaron una actuación contundente en Cardiff: 52-28 ante una selección galesa que, aunque venía golpeada, siempre se hace fuerte en casa. La Argentina fue dominante de principio a fin, jugó con decisión y apoyó siete tries para abrir con una sonrisa el cierre del año.

Más allá del marcador, el triunfo tiene doble valor: con los resultados de esta gira se definirán las posiciones del ranking mundial, que determinará los bombos para el sorteo del Mundial de Australia 2027. El equipo dirigido por Felipe Contepomi llegó ubicado sexto y busca conservar ese lugar para ser cabeza de serie. Las próximas pruebas serán Escocia e Inglaterra, dos rivales de mayor jerarquía que medirán la consistencia del momento albiceleste.

Pegaron de entrada. El reaparecido Pedro Delgado abrió el camino tras un maul bien ejecutado, y enseguida Gerónimo Prisciantelli, reemplazante del lesionado Tomás Albornoz, amplió diferencias tras una gran jugada iniciada por Juan Martín González y Mateo Carreras. El local respondió con tries de Tomos Williams y Dewi Lake, pero la Selección mantuvo el control gracias al empuje de su pack y a la precisión en ataque.

Antes del descanso, Santiago Benítez Cruz y Carreras estiraron la ventaja para un parcial de 31-14 que reflejaba el dominio: Gales realizó 123 tackles, contra apenas 67 de los Pumas, un número que habla del control territorial y de pelota del conjunto argentino.

Identidad marcada

En el segundo tiempo, Delguy y nuevamente Prisciantelli (try tras interceptar un pase rival) decoraron el marcador, antes del cierre de Santiago Grondona. El cordobés Santiago Carreras, intratable con el pie, acertó las ocho conversiones que pateó.

“Queríamos mostrar una identidad de juego y lo hicimos”, reconoció Prisciantelli tras el partido, en una declaración que resume el clima dentro del plantel: confianza, ambición y una sensación de crecimiento sostenido luego del Mundial 2023.

La gira continuará el domingo 16 ante Escocia, en Murrayfield, y una semana después frente a Inglaterra, en Twickenham. Dos citas clave no solo para medir fuerzas, sino también para confirmar que este equipo está para más.