Un exsubsecretario de Chaco fue cesanteado por inasistencias y abandono de funciones

El Gobierno de Chaco resolvió la cesantía del médico Jorge Alfredo Benítez, exsubsecretario de Atención a la Dependencia, tras comprobarse incumplimientos a los deberes del personal público. La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Leandro Zdero, luego de un sumario administrativo que determinó inasistencias injustificadas y abandono de funciones.

El expediente tuvo origen en 2023, cuando el entonces Ministerio de Desarrollo Humano abrió una investigación a Benítez mediante la Resolución 420/23. El funcionario, que había sido designado en marzo de ese año como subsecretario, contaba con licencia sin goce de haberes en su cargo de planta permanente.

Sin embargo, una vez finalizada esa licencia en diciembre de 2023, no se reincorporó a su puesto original dentro del Ministerio, lo que motivó la notificación por abandono de servicio.

Planteos e incompatibilidades

Durante la investigación también se analizaron presuntas incompatibilidades por las tareas médicas que Benítez realizaba en la Unidad Médica Educativa de la UNCAUS, en Sáenz Peña. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas descartó irregularidades en esas funciones, pero sí advirtió que el agente no justificó sus ausencias ni acreditó causas de fuerza mayor que lo liberaran de la obligación de regresar a su puesto.

Tras los descargos y pruebas presentadas por la defensa, la Dirección de Sumarios y la Asesoría General de Gobierno recomendaron aplicar la sanción más grave prevista por el Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial: la cesantía.

El decreto firmado por Zdero deja constancia de que, aunque Benítez no registraba antecedentes disciplinarios, su conducta configuró “abandono de servicio”, en los términos de la Ley 292-A.