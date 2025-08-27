Zdero aseguró que las suplencias docentes le costaron $65 mil millones al Estado en solo cinco meses

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, reconoció el fuerte impacto que las suplencias docentes generaron en las cuentas públicas durante el primer semestre de 2025. Según precisó, el gasto ascendió a $65 mil millones, lo que representa casi $15 mil millones por mes destinados únicamente a cubrir reemplazos.

El mandatario aseguró que muchos de esos pagos se realizaron de manera irregular, alcanzando incluso a personas que no trabajaban o que residían fuera del país. “Como en toda actividad, hay quienes se aprovecharon de los vacíos de control y quedaron expuestos. No se puede generalizar ni culpar a todo el sector docente, pero sí era necesario ordenar y depurar el sistema”, explicó.

Controles más estrictos en Educación

Zdero destacó el trabajo del Ministerio de Educación en la detección de estas irregularidades y remarcó que se trata de una política de Estado profundizar los mecanismos de control. “He dado instrucciones precisas a la ministra de Educación y a todos los organismos del Estado para avanzar con juntas médicas, auditorías y denuncias correspondientes. Los controles deben ser cada vez más estrictos”, sostuvo.

El gobernador subrayó que la depuración de gastos permitirá destinar recursos a otras prioridades. “Gracias a este ordenamiento pudimos reactivar la construcción de viviendas con fondos propios, y lo mismo buscamos con otras obras provinciales. Queremos un Estado sustentable, que utilice con eficiencia cada peso de los chaqueños”, afirmó.

En sus declaraciones, Zdero planteó que el objetivo de su gestión es "dinamizar la economía provincial y cambiar la matriz productiva". Para ello, insistió en la necesidad de ordenar las cuentas públicas y consolidar una administración transparente. “El acompañamiento nacional es clave, pero también tenemos que demostrar que Chaco puede sostenerse con recursos propios. Esa es la meta hacia la que estamos avanzando”, concluyó.