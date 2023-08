Después de la serie de saqueos que se desencadenaron en varias partes del país, algunos propietarios de comercios optaron por utilizar armas para proteger sus negocios. Uno de ellos fue Eduardo, el dueño de una pañalera en Loma Hermosa, quien usó junto a su hijo una escopeta para ahuyentar a los hombres que habían rodeado su negocio.

“Eran 300 personas encapuchadas que pasaban en moto y decían ‘vamos a saquear, vamos a saquear’”, relató en una entrevista con Radio Rivadavia. Según su testimonio, inicialmente intentaron entrar en un supermercado, pero los comerciantes se unieron para defender sus locales. "La Policía llegó media hora después y reprimió. Es todo muy triste", agregó.

A su vez, destacó: “A mí no me pudieron saquear ni en el 2001 ni ahora tampoco. Le voy a ser sincero, la única forma sería con mi muerte”. "Le puse locales a cada uno de mis hijos. Somos gente de trabajo y no puedo entender cómo alguien se cree que lo suyo es de él", lamentó.

“Es muy triste agarrar una escopeta. Una cosa es lo que muestra y la otra es la realidad. Es muy triste si tenés 65 años y andas con una escopeta. Una cosa es lo que se ve la televisión, pero la otra es la realidad ¿Qué futuro tiene mi hijo en un país así?”, señaló.

También, hizo hincapié en cómo comenzaron a gestarse los saqueos. “Empezó a armarse por un grupo de Whatsapp, después viene gente de otros barrios y en un minuto se arma todo. En media hora tenés 500 personas”.

Sobre la escopeta, explicó: "No tengo el arma en el negocio, eso pasó a las cinco de la tarde cuando veo 300 personas en la esquina. Ahí le digo a mi hijo 'tráeme la escopeta y las balas de goma porque esto se va de las manos'".

Aníbal Fernández armó un comando unificado contra los saqueos

Para enfrentar la crisis social producto de los saqueos de las últimas horas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, formó un comando de crisis que integran los jefes de las 4 fuerzas, la secretaria de seguridad y el director de Inteligencia Criminal.

La reunión comenzó temprano en el despacho del ministro este miércoles 23 de agosto, quien está monitoreando la situación en contacto permanente con los gobernadores y los ministros de Seguridad de cada provincia.

