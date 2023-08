El éxodo de Yellowknife: vacían una ciudad entera por los incendios en Canadá

Los habitantes de la ciudad más importante de los territorios del noroeste de Canadá fueron evacuados el miércoles debido a la amenaza inminente de incendios forestales voraces que podrían llegar a la ciudad durante el próximo fin de semana.

La situación crítica en Yellowknife es el acontecimiento más reciente en un verano marcado por devastadores incendios, con llamas que se extendido por todas las área del país. En esta ciudad evacuarán a 20.000 residentes.

En la actualidad, están en curso más de 1000 incendios forestales en este extenso país del norte. Alrededor de 230 afectan a los territorios del noroeste. El primer ministro Justin Trudeau, señaló en Twitter, que "ayudaría como pudiera".

“Desafortunadamente, nuestra situación de incendios forestales ha vuelto a empeorar, y un incendio que arde al oeste de Yellowknife representa ahora una amenaza real para la ciudad”, declaró en rueda de prensa Shane Thompson, ministro de Medio Ambiente de los Territorios del Noroeste.

Thompson emitió una orden para que los habitantes evacuaran la ciudad antes del mediodía del viernes. La única autopista disponible en dirección sur está habilitada para la salida. Además, se están organizando vuelos comerciales y militares para facilitar el proceso de evacuación.

En las horas finales del miércoles, el incendio se ubicaba a una distancia de 17 kilómetros de Yellowknife, la capital de la región. Los vientos intensos han avivado la propagación del fuego, y diversas localidades y comunidades indígenas también recibieron instrucciones para llevar a cabo evacuaciones.

A principios de la semana, la ciudad emitió una declaración de emergencia que rápidamente se extendió por toda la extensa región del norte, ya que los bomberos se vieron obligados a retroceder en ciertas áreas.

Durante esta temporada, los megaincendios se extendieron en Canadá con una intensidad notable, forzando a 168.000 personas a evacuar sus hogares y destruyendo 13.5 millones de hectáreas, casi el doble de la superficie del récord anterior de 7.3 millones de hectáreas, según el Centro Interagencias Canadiense de Incendios Forestales.

El relato de una argentina en las redes: "Recen para que llueva"

En Twitter, la usuario argentina @SoniaAr, especialista en minería y medioambiente, residente en la ciudad de Yellowknife, relató cronológicamente: "Trato de hacer el menor drama posible pero estoy preocupada la Ciudad de Yellowknife está cercada por el fuego se ha declarado estado de emergencia espero que no lleguemos a la evacuación. Me preocupa porque si la tengo que dejar a mi perra no se si podré".

"Orden de evacuación para Yellowknife nos vemos". "Una larga noche pero ya tengo por lo menos 2 opciones y tengo a mi perra con su jaula. Si no salgo mañana al medio día por avión, salgo el viernes por auto. De lo contrario hay un refugio en la ciudad, están organizados".

"Recen para que llueva", "Ya me confirmo mi amigo en Vancouver que me acepta con mi perra que bueno es tener amigos! tengo que llegar primero", finalizó.

