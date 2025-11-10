“Que vivan en libertad”: más de 130 caballos rescatados serán desalojados en diciembre

La Asociación Contra el Maltrato Animal (ACMA) busca que más de 300 caballos “vivan en libertad”, con los cuidados correspondientes tras alguna situación de crueldad, sin embargo, aproximadamente 130 equinos se encuentran en peligro a causa de un desalojo inminente y deben ser trasladados antes de diciembre, por lo que la entidad muestra un desesperado pedido.

Claudia Larese, miembro de la comisión directiva de la asociación, explicó que cuentan con dos campos alquilados, uno donde reciben a los mencionados animales que son rescatados y reciben atención veterinaria urgente, así como seguimiento diario, “son viejos o discapacitados”.

El conflicto radica en un segundo espacio, ubicado en la ciudad bonaerense de Castelli donde se encuentran los equinos con alta médica y, según contó Larese, allí “viven libres, en varias hectáreas con cuidadores y control propio, pero hay que desalojar el campo a fin de año”.

“No nos renuevan el contrato y, cuando algún caballo se lastima, es necesario que sea trasladado allí para brindarle los cuidados correspondientes. La necesidad de conseguir un alquiler de entre 100 y 200 hectáreas en zona sur es urgente”, sostuvo Larese.

La especificación del área, según aclaró la fuente, se debe a que los costos en otras áreas del conurbano son “imposibles de costear para la ONG”, al tiempo en que indicó que el traslado de los animales requiere también un gran valor económico y logístico.

“Nuestra misión es que los caballos vivan en libertad por el resto de sus vidas, que estén cuidados, atendidos, desparasitados y vacunados porque no son caballos salvajes”, insistió y cerró: “Cada dato puede cambiarlo todo”.

