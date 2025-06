A Cristina Fernández la denunció el progresismo, no la derecha

En Argentina, bajo un esquema de polarización, pareciera que la derecha y la izquierda se enfrentan, cuando simplemente confrontan para sostenerse de un lado y del otro y así permanecer. Y confrontan bajo un estilo cargado de violencia verbal, simbólica y algunas veces física.

En este orden de exaltación, cabe analizar lo que vivimos hace unos días en Argentina y que ocupa las agendas pública y mediática.

Es importante también destacar que la polarización en Argentina se adapta para la ocasión, y cuando se trata de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), los confrontados suelen ser la derecha mileísta y macrista vs “la izquierda” kirchnerista.

CFK denunciada y condenada

La Corte Suprema de Justicia se pronunció finalmente ratificando que Cristina Fernández de Kirchner debe cumplir su condena de seis años por la causa Vialidad (un tipo de prisión domiciliaria debido a su edad) y reafirmando que quedará inhabilitada para ejercer de por vida cargos públicos, condena que ya se había pronunciado en doble instancia, en el Tribunal Oral y en la Cámara de Casación.

Cantidad de militantes, dirigentes y periodistas kirchneristas protestan contra esta sentencia y dicen que “se trata de un ataque a la democracia” y en base a esta premisa temeraria, centros de estudiantes kirchneristas toman facultades de la UBA y escuelas secundarias.

Pero la mayoría de militantes, dirigentes y periodistas que defienden a CFK contra lo que ellos consideran proscripción de “la derecha”, no conocen nada sobre la causa Vialidad, no han visto o analizado las pruebas, y no recuerdan que hace 17 años se viene investigando esta operación espuria instigada desde el Estado, operación que llevó a que la obra pública se convierta en una caja que incrementó obscenamente el patrimonio del matrimonio Kirchner, de Lázaro Báez (ex mano derecha de los Kirchner y ex cajero de banco) y de siete dirigentes más que también fueron sentenciados por corruptos.

Tampoco saben los fanáticos kirchneristas que no fueron Macri ni Milei quienes elevaron denuncias contra CFK en Comodoro Py, y no fueron Macri ni Milei, tal vez por falta de coraje, tal vez porque no quieren que el kirchnerismo investigue más y los pueda denunciar a ellos, tal vez porque siempre la quisieron convenientemente a CFK polarizando, o tal vez por las tres cosas. Como sea, las denuncias contra la corrupción K las llevaron a cabo, en principio, tres dirigentes políticas muy valientes y honestas y republicanas, Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica (CC), una fuerza pequeña electoralmente pero gigante en términos institucionales y cívicos. La Coalición Cívica es una fuerza de centro-izquierda, progresista, perteneciente al espectro de la socialdemocracia, esa socialdemocracia tan vapuleada por Milei y por Macri.

La causa Vialidad comenzó con una serie de denuncias en el año 2008 realizadas por las tres dirigentes de la Coalición Cívica recién mencionadas, quienes brindaron al Poder Judicial una cantidad importante de pruebas que demostraban las irregularidades en torno a la obra pública durante el kirchnerismo.

Un consagrado periodista, Jorge Lanata, unos años más tarde, en 2013, gracias a algunos arrepentidos corruptos, gracias a un equipo que llevó a cabo una gran labor de investigación, y en gran parte (reconocido por él) gracias a las pruebas que le hicieron llegar las dirigentes de la CC, pudo demostrarnos y mostrarnos cómo existía una “ruta del dinero k” que comenzaba con las espurias adjudicaciones y los sobreprecios en torno a la obra pública y que continuaba un recorrido dentro de un circuito donde el dinero sucio se lavaba en hoteles y una inmobiliaria en el Calafate, hoteles e inmobiliaria pertenecientes a los Kirchner.

No fue “la derecha” la que puso contra las cuerdas a la corrupción kirchnerista, las denuncias las realizaron dirigentes de una fuerza de centro-izquierda y un periodista que Milei llamó “ensobrado” hasta sus últimos días. Y dirigentes de la CC también hoy se atreven con el coraje a denunciar a las prepagas que estafan a sus usuarios, a la derecha que estafa y maltrata a los jubilados retirando medicamentos de primera necesidad, o retirando medicamentos a pacientes oncológicos. Denuncian a a derecha que obscenamente niega el salario correspondiente al personal del hospital de niños más prestigioso y grandioso de la región sudamericana, el Garrahan.

La centro-izquierda también denunció ante Comodoro Py la cripto estafa que surgió a partir de un posteo del presidente Milei, que implicó que pierdan millones de dólares cantidad de ciudadanos argentinos y del mundo, y que obtengan enormes beneficios unas ocho personas del entorno de los libertarios.

Por eso, más allá de relatos cruzados, CFK no está siendo proscripta por la derecha, porque no hay proscripción cuando es la Justicia la que la condenó en base a centenas de pruebas que la involucran, y porque fue una fuerza progresista la que la denunció incesantemente.

Los libertarios trabaron por todas las vías posibles el tratamiento y sanción de Ficha Limpia. El kirchnerismo / massismo ocupa un lugar preponderante en el gabinete libertario. Cristina muestra desprecio y culpa de todos los males de la Argentina al grupo Clarín. Los invito a que ingresen por un momento a la cuenta de X de Milei, para leer cuál es el posteo fijado por el presidente desde el 2 de marzo.