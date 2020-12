Claves para trabajar con clientes en el exterior

Generar clientes en el exterior es fundamental a la hora de diversificar el ingreso y puede garantizar una libertad a futuro si se logra un desarrollo sostenido del emprendimiento. Al principio habrá que asumir el costo de la pesificación, pero luego se abrirán puertas, tanto estructuratorias como migratorias. Debemos tener en cuenta que en nuestro país la regulación es compleja y restrictiva. En muchos casos, quienes averiguan de antemano desisten para no enfrentarse con ella, y en otros, los que la desconocen y consiguen un cliente en el exterior descreen que pueda ser tan perjudicial para ellos. Sin embargo, existen alternativas para acomodarse dentro de la normativa actual.

Tanto un monotributista como una gran empresa pueden vender servicios al exterior. Para estar en compliance hay que tener en cuenta el régimen tributario y el cambiario. El tributario se regirá de acuerdo a los montos que facturen y en qué modalidad estén inscriptos. De acuerdo a lo dispuesto por el Banco Central, se deberán liquidar las divisas al cambio oficial en bancos locales. Si fueran percibidas en el exterior, deberán ingresarse al país (para pesificarse a oficial) en un máximo de 5 días hábiles.

El exportador de servicios deberá cambiar los dólares ganados a pesos a un valor al menos cuestionable. Quien ingresara esas divisas vía CCL para obtener una cotización favorable, aun quedándose sin sus dólares, estaría en la mira del Banco Central y de la ley penal cambiaria.

Lo primero que se debe realizar es la factura E correspondiente y luego definir la forma de cobrar. Lo más simple es realizarlo mediante una transferencia internacional a un banco local. Puede que sea conveniente usar uno en el exterior, lo cual no exime del hecho de ingresar y pesificar las divisas. Otra opción es a través de “stablecoins”, tienen una paridad establecida con el dólar y no experimentan volatilidad, siendo una forma excelente para realizar transacciones internacionales con bajas comisiones.

Para estructurar una empresa de manera de mudar operaciones al exterior con el fin de exportar desde una jurisdicción más beneficiosa hay que evaluar distintos puntos: cuántos son los socios y en qué proporciones, qué servicio brindan, hasta dónde viven, si obtienen ingresos derivados de renta pasiva o que ya vienen “withholdeados”, es decir con retenciones de la autoridad fiscal del país fuente del ingreso en cuestión, en otras cosas.

En nuestro país la regulación es muy cambiante, por lo tanto la empresa que está en compliance hoy tal vez no lo estará el próximo mes. En ese caso el emprendedor necesitará recurrir a invertir nuevamente para adaptarse a una nueva normativa, lo cual puede ser un problema para freelancers y empresas más pequeñas. La alternativa que les queda es emigrar. En otras partes del mundo un freelancer, un trabajador remoto o un exportador de servicios es el residente ideal, dado que no altera el mercado laboral local ni el suelo y no consume recursos de ningún tipo, sólo gasta dinero que gana en otra economía y a su vez contribuye en la que vive.

Quienes deciden explorar la ruta migratoria deben evaluar si pueden cumplir con los requisitos para que se constituya la pérdida de residencia fiscal, buscando un destino estratégico en función de los objetivos de cada uno. Es un proceso complejo en el que hay que tener en cuenta los programas migratorios, visas disponibles, ciudadanías o residencias, el trato favorable desde el punto de vista fiscal y los beneficios concretos que cada jurisdicción ofrezca para atraer exportadores de servicios. También hay distintas variables a considerar: de tipo personal, profesional, predilecciones, de pareja, familia, hijos, metas por cumplir. Algunos priorizan estar cerca de sus padres, los servicios de salud, otros irse lo más lejos posible, vivir cerca del mar, la calidad de la comida, ir al pueblo de sus antepasados o aprender idiomas.

Las oportunidades están para quienes quieran ir a buscarlas y cuanto más sólida es la base de clientes y el ingreso remoto, más puertas de todo tipo comenzarán a abrirse.

Dr. Andrés Burecovics. Abogado, especialista en Derecho Interjurisdiccional y en movimientos interjurisdiccionales, mudanzas estratégicas y exportación de servicios. Director de B&P Consulting.