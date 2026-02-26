Con niños y abuelos desamparados, ¿existe progreso?

Recuerdo mi juventud universitaria, a comienzos de la década de los noventa. La universidad atravesaba entonces un momento decisivo: la adecuación de sus estatutos tras la aprobación de la Ley de Educación Superior, ya hacia finales de esa década, durante el menemismo. En plena asamblea universitaria, donde se debatía cómo aquella norma reconfiguraría la vida académica y el sentido mismo de la universidad pública, presencié un intercambio encendido que, sin saberlo, habría de acompañarme toda la vida.

De un lado, la ética de la responsabilidad de Max Weber: la convicción de que quien actúa en la vida pública no puede ignorar las consecuencias de sus decisiones. Gobernar —decía Weber— no es un ejercicio de pureza moral, sino de responsabilidad frente a los efectos reales del poder.

La intención no basta; importa el resultado. La política exige asumir que toda acción tiene costos y que rehuirlos en nombre de principios absolutos puede terminar siendo, paradójicamente, una forma de irresponsabilidad.

Del otro lado, la responsabilidad kantiana, fundada en el imperativo categórico: obrar solo según máximas que puedan convertirse en ley universal. Aquí no se trata de calcular consecuencias, sino de respetar la dignidad humana como fin en sí mismo. No usar al otro como medio. No justificar una injusticia presente por un supuesto bien futuro. La moral, para Immanuel Kant, no depende de circunstancias ni conveniencias, sino de principios que deben valer para todos, siempre.

No discutíamos únicamente una reforma universitaria. Discutíamos, en realidad, qué tipo de responsabilidad debía guiar a una comunidad: la que se adapta al mundo tal como es, o la que exige que el mundo se eleve a la altura de ciertos principios.

Décadas después, contemplo una época distinta, pero atravesada por la misma tensión no resuelta. Las sociedades de la posmodernidad aparecen fragmentadas, insatisfechas, crecientemente indiferentes. Se multiplican los reclamos de derechos y se diluyen los deberes. La libertad individual se exalta, mientras la responsabilidad compartida se percibe como una carga. Cada individuo se justifica a sí mismo y el lazo comunitario se vuelve frágil, casi prescindible.

En ese escenario se instala un fenómeno decisivo: el relativismo moral y el relativismo histórico. Nada parece definitivamente verdadero, nada definitivamente justo, nada definitivamente obligatorio. Los valores se vuelven opiniones y la historia se reescribe según la conveniencia del presente.

En la Argentina conocemos bien esa lógica: movimientos que reinterpretan el pasado para legitimar el poder del presente, relatos que sustituyen a los hechos, identidades políticas que cambian de principio sin culpa. Lo que durante décadas fue un rasgo local hoy parece haberse extendido a escala global, como si la humanidad entera hubiera decidido prescindir de certezas comunes.

Cuando todo es relativo, la responsabilidad también se diluye. Si no hay principios estables, no hay deberes firmes. Y si no hay deberes, la comunidad deja de ser proyecto compartido para convertirse en suma de voluntades momentáneas.

En ese marco surge una pregunta inevitable: ¿qué liderazgos expresa nuestro tiempo? A escala global observamos el ascenso de figuras antisistema más que de partidos estructurados. No encarnan proyectos colectivos, sino temperamentos personales.

Fenómenos recientes en Europa, y particularmente en el Reino Unido, muestran una política donde el dirigente se convierte en protagonista excluyente y el programa en consigna. La indignación reemplaza a la deliberación; la reacción inmediata, al pensamiento estratégico.

¿De qué vamos a vivir cuando seamos viejos?

Pero la manifestación más silenciosa de esta crisis no está solo en la arena política. Está en la demografía y en la ética social. Las sociedades contemporáneas combinan baja natalidad con una llamativa despreocupación por sus adultos mayores. La ciencia ha extendido la esperanza de vida y ampliado las posibilidades de concebir, pero los sistemas previsionales y de salud se resquebrajan, dejando a los ancianos a la intemperie. Se celebra vivir más, pero se elude la pregunta esencial: ¿quién cuidará esos años ganados?

El niño y el viejo —los dos extremos de la vulnerabilidad humana— quedan así relegados. El primero exige inversión paciente; el segundo recuerda la finitud que preferimos ignorar. Una civilización que presume de progreso termina descuidando precisamente a quienes más dependen de ella.

Sin políticas de Estado que protejan la niñez y la vejez, todo avance científico se vuelve paradoja. Aumentamos la esperanza de vida sin garantizar dignidad para vivirla. Expandimos las posibilidades de nacer sin asegurar condiciones para crecer. Ciencia sin responsabilidad es progreso incompleto.

Fernando Savater escribió que una sociedad se mide por el modo en que trata a sus niños y a sus viejos, porque en ellos se expresa con mayor nitidez nuestra idea de humanidad. Los niños representan la promesa; los viejos, la memoria. Descuidar a unos u otros es romper el hilo que da continuidad a la vida social.

Los niños y los viejos —principio y final de la existencia— son la medida más precisa de una sociedad. Allí donde ellos quedan desamparados, toda retórica de progreso se vacía de contenido.

Y acaso, como en aquella asamblea universitaria de mi juventud, la pregunta sigue abierta:

¿Asumiremos una responsabilidad que mire las consecuencias sin traicionar los principios, o seguiremos postergando decisiones hasta que las consecuencias nos alcancen?

* Sec. Gral de CAMEOF

