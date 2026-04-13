Después de Orbán, Hungría enfrenta una batalla aún más difícil

VIENA— La decisiva victoria de la oposición húngara sobre el partido gobernante Fidesz, del primer ministro Viktor Orbán, ha sido recibida con alivio en todo el mundo democrático. Armada con una mayoría constitucional, el partido de centroderecha Tisza y su líder, Péter Magyar, están ahora preparados para desmantelar el control de 16 años de Orbán sobre las instituciones estatales. Lo que será más difícil, sin embargo, es enfrentar la demanda pública de un gobierno iliberal que lo sostuvo.

El éxito de Tisza demuestra que incluso un régimen altamente consolidado puede ser derrotado en las urnas, a pesar de la captura institucional, el dominio de los medios y la ingeniería electoral. Esto importa porque la Hungría de Orbán ha sido durante mucho tiempo más que una historia nacional: proporcionó una prueba de concepto para la nueva derecha global, demostrando que una política opuesta a los derechos humanos y a la igualdad es viable en Occidente.

Orbán fue inusualmente explícito sobre esta ambición. Educado en la Universidad de Oxford con una beca financiada por George Soros, se volvió contra el orden liberal con una claridad y consistencia que pocos de sus homólogos podrían igualar. No es coincidencia que figuras de la nueva derecha, como el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, quien visitó Hungría pocos días antes de las elecciones para hacer campaña por Orbán, hayan extraído inspiración intelectual y política de su mandato.

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Magyar asume ahora el cargo con las ventajas institucionales que una vez sostuvieron el gobierno de Orbán. La ley electoral mayoritaria de Hungría otorga una ventaja significativa al partido más grande. Durante años, los observadores occidentales criticaron con razón este sistema; ahora se debe reconocer a Tisza el mérito de haberlo utilizado a su favor. Al consolidar prácticamente todo el apoyo del espectro opositor, obtuvo aproximadamente el 53% de los votos —casi igualando el resultado de Orbán hace cuatro años— y lo tradujo en una supermayoría constitucional.

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La rápida concesión de Orbán y sus felicitaciones personales a Magyar sugieren que los temores de una obstrucción institucional en la transición del poder podrían no materializarse. En conjunto, estos acontecimientos representan una verdadera victoria para la democracia europea.

El peligro, sin embargo, es volver a declarar "el fin de la historia". El sistema iliberal de Hungría perduró durante 16 años no solo por la temeridad y la represión, sino también porque satisfizo una demanda social duradera de xenofobia, jerarquía y una política de división.

Esa demanda no ha desaparecido. Según la mayoría de los indicadores convencionales, el historial de Orbán ha sido desastroso durante mucho tiempo, con la economía estancada y los servicios públicos en desuso. Pero los votantes húngaros lo eligieron cuatro veces. Incluso ahora, en la derrota, Fidesz y Nuestra Patria, un partido de extrema derecha aún más radical, cuentan con la lealtad de cerca del 43% del electorado, lo cual difícilmente es una franja marginal.

Ya tenemos amplia experiencia en gobiernos liberales que regresan al poder tras el mandato de la nueva derecha, desde Joe Biden en Estados Unidos hasta Keir Starmer en el Reino Unido y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. En ninguno de estos casos la victoria electoral produjo una catarsis sistémica. Los votantes indecisos cambiaron de bando, pero el núcleo del electorado que sostuvo a estos regímenes no lo hizo.

En ningún lugar esto es más claro que en Polonia. En 2023, tras dos mandatos de la nueva derecha, la amplia coalición liderada por Donald Tusk obtuvo un resultado ligeramente superior al de Tisza. Sin embargo, esto no produjo un realineamiento político duradero. Menos de dos años después, los polacos eligieron al derechista radical Karol Nawrocki como presidente semi-ejecutivo del país; la victoria electoral cambió el gobierno, pero no al electorado.

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Ante esa realidad, Tusk se ajustó. Su gobierno se ha desplazado hacia la derecha en temas como la inmigración y los derechos LGBTQ+. Magyar ya sigue decididamente el mismo camino. Antiguo miembro de Fidesz, nunca ha sido un liberal comprometido. Decididos a derrotar a Orbán, los votantes liberales y de izquierda mostraron una disciplina sin precedentes al unirse tras Tisza, dejando a sus propios partidos sin representación en el nuevo parlamento. Como resultado, gran parte de la agenda política conservadora de Orbán podría continuar.

Pero este cálculo político no tiene por qué restringir a los actores liberales fuera del gobierno, incluidos los grupos de la sociedad civil, académicos, educadores y periodistas. Dado que la democracia iliberal perduró debido a la demanda popular, su derrota requerirá enfrentar esa demanda directamente: los liberales deben tratar a Hungría no como un sistema que reparar, sino como una sociedad a la que persuadir.

La desilusión actual con Orbán crea una oportunidad poco común. Expertos nacionales e internacionales pueden ayudar a un gobierno post-Orbán a ofrecer beneficios tangibles, como mejores escuelas, un sistema de salud más confiable y un estado menos corrupto. Pero los liberales no deben caer en la trampa de considerar estas mejoras como "no políticas" y esperar que hablen por sí solas. Deben enmarcarse y defenderse como el producto de una sociedad abierta, capaz de ofrecer tanto un gobierno eficaz como un sentido más amplio de dignidad y cohesión social.

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Hungría tiene mucho que ganar política y económicamente al acercarse a países como Suiza y los Países Bajos. Estas sociedades logran acomodar a sus elementos más conservadores mientras permanecen abiertas y comprometidas globalmente. Tiene mucho más sentido que Hungría adopte un modelo así, en lugar del manual autoritario de Rusia o Turquía.

Revertir una década y media de cambios normativos no será fácil. Pero, a menos que se aborden de frente, los mitos, los resentimientos y la paranoia que alimentan la marca de iliberalismo de Orbán permanecerán intactos y disponibles para ser reactivados.

(*) Maciej Kisilowski, profesor asociado de Derecho y Estrategia en la Universidad de Europa Central, es becario de Europe's Future 2025-26 en el Institut für die Wissenschaften vom Menschen y coeditor de Let's Agree on Poland: A Case Study in Strategic Constitutional Design (Oxford University Press, 2025).