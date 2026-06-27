Durante mucho tiempo, la salud digestiva fue un tema que aparecía únicamente en nuestro radar ante un malestar y, muchas veces, quedaba restringido al consultorio médico. Hoy esa realidad cambió. Cada vez más personas comprenden que el bienestar digestivo influye en cómo nos sentimos día a día y juega un papel clave en el funcionamiento del sistema inmune y el metabolismo.

Los consumidores están cada vez más informados, hacen preguntas, leen etiquetas, buscan respaldo científico y entienden que la alimentación puede tener un impacto concreto en su bienestar.

Un estudio del Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) reveló que el 85% de los argentinos conoce qué es la microbiota intestinal y que el 66% ya incorpora hábitos para cuidarla, principalmente a través de sus hábitos alimentarios. Además, tres de cada cuatro personas hablan con naturalidad sobre digestión y confort digestivo, una señal de que la salud intestinal empezó a perder su carácter de tabú para convertirse en parte de una conversación cotidiana sobre bienestar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué necesita el sistema inmune para funcionar mejor

En este escenario, todavía existe un desafío importante. El 93% de las personas experimenta molestias digestivas en su rutina, aunque la mayoría las atraviesa de manera ocasional. Y si bien cada vez hay mayor conciencia sobre el cuidado de la microbiota, todavía queda camino por recorrer para traducir ese conocimiento en hábitos cotidianos sostenidos.

Esta evolución también está transformando a la industria de la alimentación. Hoy sabemos que la microbiota intestinal, compuesta por miles de millones de microorganismos que habitan nuestro intestino, juega un papel fundamental en funciones digestivas, inmunológicas y metabólicas. La evidencia científica también demuestra que determinados alimentos fermentados, como el yogur con probióticos, pueden contribuir positivamente a ese equilibrio. De hecho, el estudio antes mencionado también mostró que el 95% de los argentinos consume este alimento y que, entre quienes tienen una opinión formada sobre el tema, nueve de cada diez consideran que tiene un efecto positivo sobre la microbiota intestinal.

Para la industria de la alimentación representa una enorme responsabilidad: elaborar alimentos de calidad, seguir invirtiendo de manera sostenida en investigación y desarrollo para transformar la evidencia científica en alimentos que respondan a las necesidades de consumidores cada vez más informados y exigentes.

Este compromiso también implica generar evidencia, fortalecer el trabajo con la comunidad científica y acercar esos avances a las personas a través de alimentos que formen parte de su vida cotidiana. Atenea, por ejemplo, es un programa de investigación científica en nutrición, y existe nun trabajo conjunto con el CONICET para investigar cepas probióticas y seguir ampliando el conocimiento sobre el impacto de los alimentos fermentados en la salud. Porque innovar, además de desarrollar nuevos productos, también es hacerlo sobre bases científicas sólidas que permitan generar un impacto positivo en la vida de las personas.

Este nuevo panorama de conocimientos redefine el futuro de la industria: seguir apostando por la ciencia, la investigación y la innovación para desarrollar alimentos que acompañen una vida más saludable. Cuando el conocimiento científico logra traducirse en hábitos cotidianos, mejora la calidad de vida.

* CEO & Senior VP Danone South Cone