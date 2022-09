Donar: La oportunidad de objetos que transforman historias

Allá a lo lejos y hace tiempo, inició una costumbre tan simple y equitativa que sigue siendo una práctica normal: tirar una moneda al aire. Dos lados, un único objetivo: lograr una definición. Tengo décadas de experiencia en la toma de decisiones, pero admito que más de una vez me hubiera gustado haber podido utilizar este método cuando me encontraba ante un escenario profesional difícil.

Sin importar la temática, podemos tener muchos caminos a seguir, que terminan decantando en dos opciones. Quiero hablarte, sobre una situación con la que seguramente te sientas identificado: ¿guardar para el recuerdo o donar? Esa es la cuestión.

Desde hace más de 10 años, una especialista oriental en orden, de alcance internacional, nos habla sobre la magia y la felicidad que nos genera desprendernos de productos en desuso. Hay vastos especialistas en el tema, y no soy uno de ellos. Sin embargo, sí puedo compartirte la magia y felicidad que se produce en las personas que adquieren esos artículos donados.

Soy parte de una Fundación que acompaña a las familias en los procesos de construcción y mejora de sus casas. Más de 35.000 familias ya equiparon su vivienda con nosotros. Un nosotros inclusivo, porque nada de esto sería posible sin donaciones como la tuya.

Hace algunos meses, retiramos una mesa que venía con una carta. El sobre que decía “para vos”. “Vos” resultó ser Miguel, un vecino de La Matanza, y la emisora de este mensaje, Maru: “quería contarte que estoy muy contenta de que tengas esta mesa. Ojalá puedas llenarla de hermosos recuerdos, como los que tengo yo”. Ella no donó sólo un producto, dio la posibilidad de generar nuevos, y seguramente gratos, recuerdos. No es simplemente una mesa, es el espacio donde los niños harán su tarea, la familia compartirá cada almuerzo de domingo y brindarán en las próximas fiestas.

Reconozco que es difícil desprendernos de esos objetos que fueron especiales en nuestra vida. Pero, seamos honestos… ¿cuánto los usamos? Es muy importante revisar el cuartito de guardado, la baulera. Esos “mañana lo hago”, pueden convertirse en “hoy le cambio la realidad a una familia”. Por cada producto que donás, las emociones se multiplican: se contarán nuevas historias.

Quiero decir, además, que tu donación también colabora con nuestro medio ambiente. Sólo en Fundación Vivienda Digna, recuperamos 3000 toneladas por año de bienes en desuso. Es decir, volvemos a poner en circulación productos que de otra manera terminarán transformándose, tarde o temprano, en una carga más para el planeta.

Cada vez que lanzamos la moneda, tenemos dos opciones. Debo admitir que no fui del todo honesto con vos, porque mi moneda tiene únicamente “caras”. En cada decisión que tomo están las caras de las familias a las que acompañamos. No son mis opciones, son mis elecciones. Son rostros como el de Roxana, jefa de familia que equipó su casa con la fundación. Un día la visité y mientras me mostraba su hogar, me miró emocionada y dijo, “pude hacerlo”.

*Alejandro Besuschio. Director Ejectuvo de Fundación Vivienda Digna.