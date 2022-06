Vio un cartel que lo conmovió, hizo una colecta y ayudó a una familia: "Por favor, no me corten la luz, me quedé sin trabajo”

Un padre de dos niñas perdió su trabajo, hecho que le imposibilitó pagar la factura de luz de su hogar. Ante la desesperación, escribió una nota y la dejó en el medidor, en ese escrito pedía que por favor no le cortaran el suministro eléctrico. Fue así que Xavier, un empleado de la empresa Edesal, de San Luis, leyó la nota, se conmovió, y sin pensarlo inició una campaña solidaria para ayudar al hombre y su familia.

El 17 de junio por la tarde, Xavier Rubilar visitaba las casas de los usuarios, en el barrio 900 viviendas, ubicado en la ciudad de La Punta, 20 kilómetros al norte de San Luis. En diálogo con La Nación, contó: “Estaba con las tareas de lectura, y en un momento me encontré con una carta, donde una persona pedía por favor que no le cortemos la luz, que estaba solo con sus dos nenas y sin trabajo. Al ver todo eso quebré en llanto. Se me revolvía el estómago”.

Luego de eso, subió a su estado de WhatsApp una foto de la carta, que decía “Por favor, no me corten la luz. Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda, voy a pagar la luz. Por favor y gracias”, y escribió: “Me gustaría darle una mano a este hombre. Él no sabe nada, ni va a saber quién se la pagó, pero se va a encontrar un lindo regalo del Día del Padre. Ayúdenme por favor”.

Esta iniciativa solidaria rápidamente se viralizó en las redes sociales, y cientos de usuarios decidieron colaborar, con lo que tenían, para ayudar a que esa familia pueda pagar lo adeudado. Xavier escribió en sus redes sociales que este sería un buen regalo para el día del padre y, al ver la cantidad de donaciones que recibió, expresó: “Es increíble lo que se puede hacer todos juntos”.

El trabajador de Edesal explicó que, en principio, él y las personas que se sumaron a la causa, decidieron ayudar a este hombre de manera anónima, pero, según sus dichos, “cuando hay plata de por medio hay que hacer todo con transparencia”. Entonces, Xavier decidió ir a visitar a quien escribió la carta, “Me contacté con él y mostré en las redes sociales todos los movimientos de dinero que hubo. A las pocas horas recibí llamados de personas que querían pagar todas las boletas. En el transcurso de las horas alcanzamos el monto total”, detalló.

Al día siguiente, Xavier publicó en su cuenta de Facebook que el dinero recaudado ya era suficiente para pagar las boletas de luz que se adeudaban y que, además, el dinero que ‘sobró’ había sido transferido al hombre, para los gastos de su familia. “Se juntó un total de $49.729, lo cual se usó para pagar las 4 boletas adeudadas, en una suma total de $32.999, y se le transfiero el resto del dinero, una suma de $16,730”.

Por otro lado, en la misma publicación, contó a sus seguidores cuál fue la reacción del hombre, al recibir el dinero como “regalo del día del padre”: “Él no podía creer, ni entender esto. Gracias porque aún hay gente dispuesta a ayudar”. Por último, explicó que, como mucha gente seguía donando dinero, vería a qué otra causa se podía aportar, “para que sea de bendición”.

MAR / fl