El baricentro: la racionalidad es la integración con Brasil

Solemos creer que los planetas del sistema solar orbitan alrededor del sol, como alrededor de un imperturbable centro, pero no, esto no es del todo así. Los cuerpos celestes del sistema solar orbitan alrededor de un “centro de masa común”, denominado “baricentro”. Cuesta imaginarlo, pero la influencia de Júpiter y Saturno, que reúnen el 90% de la masa de todos los planetas, desplaza al sol de su centro y crea un nuevo centro, un espacio vacío, en torno al cual todos giran.

Este ejemplo de la astrofísica es muy gráfico e ilustrativo a la hora de pensar las relaciones geopolíticas entre los países. Conforme mayor sea la densidad de las interacciones entre los países -su comercio bilateral, sus inversiones recíprocas, sus flujos migratorios, sus agendas de cooperación, sus patrimonios culturales comunes, etc.-, más se orbitan unos a otros, creando espacios en medio, “vacíos”, “intangibles”, pero llenos de interacciones, que ordenan cosas, formulan expectativas y crean realidades.

Muchos nombres ha recibido esta “mecánica” del juego de las potencias globales: interdependencia compleja, para el pensamiento capitalista, relaciones de centro-periferia, para los neomarxistas, etc. pero al fin y al cabo, con el hemisferio derecho o con el izquierdo, todos hablan de magnitudes, de intercambios, de influencias y de la irrefutable y absoluta incapacidad de salir del sistema. Sólo se puede elegir cómo estar y qué hacer, estar o no, no es opcional.

Imaginemos, si Júpiter o Saturno quisieran abandonar el baricentro del sistema solar huyendo en línea recta, ¿podrían hacerlo sin implosionar y provocar tras de sí la aniquilación del equilibrio dinámico del sol y los otros planetas?

Argentina y Brasil han construido uno de los baricentros geopolíticos más importantes del mundo contemporáneo. Pongámoslo en valor. Estamos acostumbrados a menospreciar lo que tenemos, pero pocas alianzas estratégicas en la historia contemporánea tienen atributos materiales e intangibles como los que tienen la de estos dos socios del Mercosur. Debemos observar a Francia y Alemania, o a Estados Unidos y El Reino Unido, tal vez no mucho más.

En torno a Estados Unidos y el Reino Unido gravita la OTAN y en buena medida, en torno a ella el G7. En torno a Francia y Alemania gravitan los 27 miembros de la Unión Europea. En torno a Brasil y Argentina gravita la zona de paz y cooperación más estable del mundo y desnuclearizada, un enorme mercado emergente de clases medias bajas en búsqueda del ascenso social, un complejo industrial binacional realmente integrado y una de las mayores reservas del mundo en recursos naturales, que esperan valor agregado para cumplir con el sueño del desarrollo.

Tenemos la responsabilidad de cuidar algo grande, nuestro baricentro. Algo que nos define pero que al mismo tiempo ya nos excede. Es propio de la vida adulta, también de la vida adulta de los países, gestionar la contradicción con sobriedad e inteligencia.

Nos toca ponernos a punto, ganar densidad, acumular masa, hacer crecer nuestra economía y profundizar nuestras cadenas de valor. Un poco jugando al don pirulero, como todos, y un poco jugando en equipo, la alianza entre Argentina y Brasil es un invento resistente que debemos proteger, un patrimonio sin ideología, un patrimonio de los argentinos. A veces estaremos más confortables, a veces más inconfortables, pero el viaje es seguro.

Potenciemos el entramado del sentido común que de fuerza a las buenas transformaciones y que apalanque nuestra trayectoria ante los delirios que destruyen.

(*) El autor es CEO de Bicontinentar Footwear Technologies. A partir de la experiencia de cierre y reapertura de las industrias del sector impulsa una ley que crea un régimen sectorial que tuvo media sanción en diputados la semana pasada y espera ser tratada en el Senado prontamente. Bicontinentar es una empresa industrial de calzado localizada en Chivilcoy qué provee a marcas deportivas internacionales y actualmente emplea a más de 500 personas. La empresa hoy 100% de capitales argentinos nació de la experiencia de la integración industrial entre Argentina y Brasil.